越南迎来高价值投资“新浪潮”

继韩国三星宣布将向位于越南北宁省的三星显示屏（越南）有限公司（Samsung Display）投资18亿美元，并计划不仅生产用于手机的OLED显示屏，还将生产适用于IT设备和汽车的OLED产品之后，韩国LG集团也加速了对这一领域的投资。

LG显示屏（LG Display）宣布将追加10亿美元投资，将该项目的总投资额从目前的46.5亿美元增至56.5亿美元，以生产高科技OLED显示屏，月产量达到1400万件。这是LG集团在越南的最大投资项目之一。

LG显示屏增加投资10亿美元不仅对越南实现今年吸引390至400亿美元外资的目标起到重要作用，也表明外资流入越南的新趋势。

第一太平戴维斯越南公司（Savills Viet Nam）在近期的一份报告中表示，越南的工业正在经历强劲的转型，吸引新一轮高价值投资浪潮。第一太平戴维斯越南公司经理约翰·坎贝尔（John Campbell）表示，这标志着越南正逐步发展成为东南亚的制造、物流和数字技术中心。

第一太平戴维斯越南公司代表认为，数字经济和数据中心是今后发生积极投资转移的两个领域。

约翰·坎贝尔表示：“越南正在向高附加值制造转型，并且物流和数据中心的扩展能力正在提升越南在全球供应链中的地位。凭借具有竞争力的成本、战略位置和多个贸易协定，越南正处于一个良好的地位，能够抓住这一新投资浪潮，”

汇丰银行同时称，Luxshare、Geortek、富士康、倍泰、康帕尔等公司继续加大对电子产业生态系统的投资，进一步证明了外资流入越南的显著变化。

目前，越南正成为许多外国投资者的重要战略生产基地。甚至，对于三星集团来说，越南不仅是生产基地，还是研发的战略基地。

不仅仅是电子产业，越南在半导体产业中也有巨大的发展机会。越南计划与投资部长阮志勇多次表示，在政府的高度决心、明确战略、吸引力强的竞争政策和人力资源优势的支持下，越南将在全球半导体产业价值链中发挥重要作用。

根据美国半导体行业协会和波士顿咨询集团2024年5月发布的报告，越南在2032年有望占全球芯片组装、测试和封装（ATP）产能的8-9%，而2022年这一比例仅为1%。（完）