越南迎来年度第2000万名国际游客

12月15日，越南文化、体育与旅游部与安江省人民委员会在安江省富国国际机场举行仪式，欢迎今年第2000万名国际游客。这是越南旅游业成立和发展65年来首次达到这一里程碑，标志着越南旅游业在复苏和增长进程中迈入了一个新的发展阶段。



第2000万名国际游客是波兰籍的卡罗琳娜·阿格涅什卡（Karolina Agnieszka）女士。



欢迎仪式包括在飞机舷梯下迎接游客代表团、献花、传统艺术表演，公布并向三位幸运游客（第19999999名、第20000000名和第2000001名）颁发证书及纪念品。



其中，第2000万名游客获赠价值近50亿越盾（折合人民币13.5万元）的礼包，包括：高级珍珠项链，太阳富国航空公司(Sun PhuQuoc Airways)商务舱往返机票，五星级酒店度假套餐，米其林餐饮、打高尔夫球、探索富国岛南部的游艇体验券，以及优先使用太阳集团生态系统内娱乐服务的贵宾卡。另外两名幸运游客每人获得价值超过20亿越盾的礼包，包括高级珍珠以及太阳集团体系内产品和服务的体验券。



图自越通社

此外，该"特殊"航班上的所有乘客均获赠欢迎鲜花以及富国特别行政区日落镇"海之吻"演出的门票。



文化体育与旅游部副部长胡安峰强调，历经65年的形成与发展，越南旅游业今天书写了一个历史性里程碑，首次在一年内接待2000万人次国际游客。这是越南整个旅游业坚持不懈、奋发努力和创新创造的生动证明。这一里程碑在经历前所未有的新冠疫情冲击后更加意义深远。自2022年3月15日越南全面重新开放旅游活动以来，旅游业持续复苏和增长。2023年接待国际游客1260万人次，2024年接待1760万人次，2025年预计接待超过2100万人次，远超疫情前的1800万人次的水平。



凭借约21%的增速，越南旅游业被联合国世界旅游组织（UN Tourism）评为全球增速最高的国家之一。而2025年全球旅游平均增长率仅为约5%，亚太地区为8%，世界旅游业仅恢复到疫情前的约90%。



值得一提的是，近十年来，富国岛被选为见证越南旅游业多个重要里程碑事件，彰显了该岛在行业发展进程中的特殊角色。



在富国岛记录2000万人次国际游客这一里程碑具有深刻的象征意义。这不仅是"珍珠岛"的骄傲，也代表了一个快速增长、勇于创新的目的地形象，反映出一个开放、充满活力、具有吸引力并愿深度融入国际一体化进程的越南，助力旅游业真正成为新发展阶段的支柱产业。（完）