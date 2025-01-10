越南迎接将至的2025年春节旅游旺季

据在线酒店预订网站安可达（Agoda）最新公布的数据，2025年春节旅游季越南国内旅游、出境旅游和入境外国人人数均录得突出增长。由此，继续肯定越南旅游业对国际游客的强大吸引力，2024年，国际游客对越南旅游住宿接待单位的搜索量同比增长139%.

尤其是，来自中国的游客数量增长了近三倍。这也是一个积极的信号，支持越南国家旅游局到2025年接待2200万国际游客的目标。

在目的地方面，富国岛是2025年国际游客的首选，住宿搜索量比2024年增长两倍以上。大叻、芽庄和潘切等城市继续巩固其地位，搜索量增长167% 、 88% 和 89% 。

安可达（越南）总监武玉林表示，与去年相比，国际游客对越南旅游住宿接待单位的搜索量有所增加。越南越来越吸引世界游客的关注。值此2025年农历新年、刺激旅游市场之际，Agoda还在其平台上提供超过450万间住房、超过13万个航班以及超过30万项活动和体验等优惠服务。 另外，胡志明市旅游业在新山一机场国际到达航站楼正式启动了一系列宣传旅游形象的活动，用多种语言发布欢迎词，并通过二维码进入城市旅游信息系统。

胡志明市旅游局局长阮氏映华表示，据统计，每年新山一机场接待国内外游客4000万人次。凭借新旅游产品、专业的服务态度、具有吸引力的活动，2025年将是胡志明市旅游业努力实现突破性发展的一年。（完）