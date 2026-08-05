越南边防部队在边疆持久营造温饱之季

对他们而言，捍卫领土主权不仅是保卫祖国每一寸神圣土地，更是帮助民众稳定生计、逐步脱贫致富。从推广水稻品种改良、发展商品玉米到打造向逢咖啡品牌，广治边防部队向逢边防屯与地方党委政府一道，持久陪伴乡亲们改变耕作思维、开辟可持续生计方向，不断筑牢民心阵势。



在田间播种，在民心播种信任



在向逢边境茫茫苍翠的群山之间，程村田野如今已焕然一新，迎来了丰收温饱的季节。而就在几年前，同样在这片田地上，许多夏秋季耕地因当地稻种效益差、产量低、多次歉收而一度被撂荒。



作为驻守当地的单位，向逢边防屯干部战士经常深入群众、扎根村寨，深知乡亲们的忧思与困难。向逢边防屯副政委阮文秉中校表示：“通过了解，我们发现这些稻田效益不佳的原因不仅在于恶劣的自然条件，还在于品种退化、耕作习惯陈旧以及缺乏与科技的对接。”



边防屯没有采取短期帮扶的方式，而是于2022年底主动联系太平种子集团（ThaiBinh Seed），邀请技术人员实地考察土壤、气候条件，评估水稻连年低产的原因。经过考察研究，最终选定TBR97和TBR225两个水稻品种在当地试种。



如今，广治省向逢乡边境地区金黄的稻穗，是军民同心，共同建设绿色、富足生活这一坚持不懈历程中的甜美果实。图：越通社发

经过约4个月，沉甸甸的稻穗给出了比任何宣传都更有说服力的答案。阮文秉中校表示，新品种生育期短，适应高海拔冷湿条件，稻米品质香糯，每亩产量达300公斤以上。试种成功的消息迅速传遍了广治省向逢边境地区。



向逢乡程（Cheng）村村民胡蓬回忆说，刚开始参与种植时，乡亲们都担心新品种不服水土、不服天气。但由于有向逢边防屯干部战士的陪伴与指导，大家才安心耕作并取得了实实在在的效果。



向逢乡党委副书记、人民议会主席阮富山表示：该模式最大的价值不仅在于将新品种引入生产，更在于边防部队的做事方式。干部战士既提供种子、指导技术，又在整个生产过程中直接与乡亲们一起下田劳作。



开拓边疆地区经济发展思维



通过生产实践，向逢边防屯认识到，要让群众可持续脱贫，不能停留在提供种子和肥料上。关键在于帮助乡亲们改变耕作思维，懂得发掘地方优势，选择适合自然条件的作物，逐步走向商品化生产。在水稻成功的基础上，该单位继续与真云合作社和泰平种子集团合作，在当地试种优质糯玉米品种。



不仅如此，边防屯还协助地方通过数字平台、展销会和来访工作团等方式推广向逢咖啡品牌。



广治省边防部队向逢边防屯引进优质糯玉米品种进行种植，为边境地区同胞创造稳定的收入来源。图自越通社

向逢边防屯副政委阮文鹏中校指出，经过三年多实施各项模式，最重要的不在于产量或面积扩大的数字，而在于群众生产认知和思维的转变。

与村寨相伴半个多世纪的博越（Bụt Việt）村长老胡嘉罗表示：乡亲们始终铭记边防部队的陪伴，不仅在守护边疆安宁方面，也在经济发展方面。干部战士不仅送来新品种，还直接下田指导技术、一起劳作、跟进每一季收成，让群众更加信任并大胆跟着做。



尽管仍面临困难，但初步取得的积极成果已肯定了正确方向，为在向逢边境地区推广更多有效生计模式创造了机会。



在广治省边疆，边防战士日日扎根村寨、心系群众，默默播撒知识、信任和奋发向上的种子。今天沉甸甸的稻田，是军民情谊持久共筑温饱绿色季节的甜美果实。从那些绿色季节中，民心阵势日益稳固，成为祖国边疆的安宁支点。（完）