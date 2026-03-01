越南边防司令部对打击IUU捕捞工作情况进行督导检查

2月26日至3月1日，越南边防部队司令部副参谋长陈俊英大校率团对胡志明市边防所负责辖区内打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作情况进行督导检查。

工作代表团对胡志明市边防部队指挥部及各边防哨所、检查站进行检查。检查工作重点围绕以下三方面展开：贯彻落实上级关于加大打击IUU捕捞力度的各项决议、指示、计划、文件和指引，对IUU违法行为的查处工作，对进出港渔船和不具备出海作业条件船只的监管工作等。

通过检查，陈俊英指出了存在的不足与局限，要求有关单位立即整改。

陈俊英强调，各单位要主动调整，科学部署相关力量与装备，加强巡逻检查，切实做好进出港渔船监管工作，以及时发现，制止并依法严肃处理各类违法违规行为，进一步提升打击IUU捕捞工作实效。

与此同时，有效管理和利用渔船监视系统（VMS）、渔船管理与管控系统以及“溯源系统”等软件；加快推进IUU违法行为的查处进度，彻底处理积压案件，依法依规完成结案工作。同时，要与各有关部门密切协作，持续跟踪、从严管理本地渔船队伍，以及到辖区海域作业的外地渔船，确保捕捞活动依法有序开展。

此次检查旨在对打击IUU捕捞任务执行情况及其过程中遇到困难、障碍与不足之处做出全面、客观的评估，从而及时为边防部队司令部切实指导提高打击IUU捕捞工作质效，克服不足之处并做好迎接欧盟委员会（EC）第五次检查团工作的准备建言献策。

截至2月25日，胡志明市共有渔船4455艘，其中，船长6米至不足12米渔船1618艘、12米至不足15米渔船610艘、15米以上渔船2227艘。（完）