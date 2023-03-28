越南边境四省与中国云南省加强交流与合作

河江省委书记邓国庆在会上致开幕词时表示，这是越南边境四省和云南省领导人在因新冠肺炎疫情而中断3 年多后的首场面对面交流，这也是具有重要意义的新开始，为恢复和推动双方在多个领域上的交流与合作日益向前发展作出积极贡献。为进一步发挥各地的潜力和优势，推动越南四个边境省与中国云南省之间的交流与合作不断向前发展，河江省省委书记邓国庆建议各省继续通过更有效的解决方案贯彻落实越中两党两国高级领导人达成的共识。特别是越共中央总书记阮富仲在访华期间发表的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。在会议上，各方通报了其经济社会发展情况，并高度评价各方自2022年5省省委书记会议举办至今所取得的合作成效。各方一致同意在2023年内及今后一段时间继续贯彻、有效落实两党两国高级领导人达成的共识； 最大限度地发挥省委书记年会的制和越南四个边境省份与中国云南省联合工作组会议等机制的质效。各方就继续坚持“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的方针达成一致。各地方继续贯彻严格执行《越中陆地边界勘界议定书》、《越中陆地边界管理制度协定》和《越中边境口岸及其管理制度协定》等越中陆地边界三项法律文件以及相关文件。中国云南省委书记王宁在会上发表讲话时高度赞赏此次会议的意义，认为这是各地互相交换意见并推动多领域合作的良好机会。王宁希望，此次会议将有助于维护和加强各地方之间的友谊并发挥各地方的优势。同时相信，双方将有效落实在会议上达成的共识，为促进各省友好合作关系日益走全面且深入发展作出贡献。借此机会，各省省委书记共同签署了《第三次会议会纪要》以及越南边境四省与中国云南省的《2023年至2025 年阶段可持续减贫试点合作行动计划》。会上，各方一致同意将于2024年第一季度在云南省举行5省省委书记第四次会议。（完）