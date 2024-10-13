越南输出中国的特色农产品展示活动开幕

13日，越南工贸部同农业与农村发展部、各部门和有关地方配合在河内举行越南输出中国的特色农产品展示活动。越南16家企业参加，展示北部、中部和南部三弟50个优质产品组。

据记者观察，展示活动上已展示多种符合中国市场偏好和需求并满足该市场食品安全卫生要求的产品，其中包括咖啡、茶叶、榴莲、香蕉、奶制品和燕窝等颇受中国消费者喜爱的产品。此外，展示活动还介绍了新鲜椰子、冷冻榴莲等供应潜力巨大的产品。

据工贸部，越中全面战略合作伙伴关系呈现良好发展势头，为双方带来切实利益，其中两国经贸一日深入发展并取得许多重要成果。越南与中国之间的经贸和投资合作重要优先事项之一就是继续努力保持稳定、平衡和可持续发展势头；积极推进尽早完毕让更多越南优势产品输出中国的手续。

近期，中国被确定为越南农林水产品第一大重要出口市场。2024年前9月，越南农林水产品对中国出口额达92.6亿美元，其中蔬果出口额达34亿美元，同比增长36%。基于该结果，今年前9月中国继续成为越南蔬果最大出口市场。截至目前，越南14种农产品已正关出口到中国。越南榴莲和火龙果颇受中国消费者的青睐，这类产品从越南的进口量占东盟农产品进口总量的五分之一。

越南输出中国的特色农产品展示活动是越南生产商、供应商推介特色农产品形象和品牌，会晤和寻找顾客，与中国蔬果进口潜在伙伴加强交流、建立可持续合作关系的良好机会。（完）