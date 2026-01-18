Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南跻身2026年全球52大热门旅游目的地

美国《纽约时报》评价越南为东南亚地区正在崛起的旅游目的地，并选用富国岛香岛跨海缆车作为越南旅游业的代表性形象。

 

