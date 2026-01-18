Vietnamese
越南跻身2026年全球52大热门旅游目的地
18/01/2026
美国《纽约时报》评价越南为东南亚地区正在崛起的旅游目的地，并选用富国岛香岛跨海缆车作为越南旅游业的代表性形象。
赋予占族文化遗产新的生命力
18/01/2026
新闻
凭借塔寺建筑群、节庆活动、传统手工艺村以及丰富的物质与非物质文化遗产，庆和省的占族文化不仅是悠久的历史文化印记，更在保护传承中与旅游发展和社区生计相结合，为占族文化遗产在当代生活中注入新活力。
越共十四大：越南以坚实的增长基础迈入新发展阶段
18/01/2026
新闻
越共十四大：谅山省发挥口岸经济门户优势
18/01/2026
新闻
苏林总书记、梁强主席同中共中央总书记、中国国家主席习近平就越中建交76周年互致贺电
18/01/2026
新闻
越共十四大：清化省从实践中提炼经验，为大会文件贡献智慧
18/01/2026
新闻
阮文年同志：确保越共十四大文件成为革新思维与行动、激发发展渴望的动力
18/01/2026
新闻
越共十四大：核电项目区居民对党的政策落实充满信心
17/01/2026
新闻
