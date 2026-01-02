越南足球迈向亚洲目标：青训成果为可持续发展奠定基础

除了男足，女足各级国家队也继续保持传统优势。U17女足、U20女足和越南女足在各自预选赛中均以全胜战绩轻松晋级，且未失一球。越南女足更是第12次闯入SEA Games 33决赛，若非裁判失误，本有望摘得金牌。



在五人制足球赛场，男女国家队均晋级亚洲决赛圈。值得一提的是，五人制女足队首次在SEA Games 33历史性夺得金牌。



此外，越南足球在亚洲足球联合会（AFC）各级预选赛中取得的优异成绩，并非依赖短期措施或归化球员，而是建立在青训体系和各年龄段后备力量培养的基础之上。加大青训投入、提升青少年赛事质量、规范教练员培训、逐步完善国内竞赛体系，使越南足球连续多年保持稳定和深厚的发展基础，取得了令人鼓舞的成果。



2025年的成功也是迈向2026年国际大赛的重要起点，同时对全面、科学的备战提出了更高要求。



为了实现跻身亚洲一流的目标，越南青少年足球需要更有力、更果断的举措。首先，青训体系必须持续扩展并实现专业化。应扩大标准化青训中心规模，同时发展地方青训网络，确保儿童从基层就能接触足球。



回顾这一年取得的成就，可以肯定越南足球正走在正确的道路上。发展方向的统一、日益规范的投入，以及管理者、教练员和球员的责任心，共同为未来奠定了坚实基础。只要坚定既定道路，继续发挥内生动力，聚焦重点投入，越南足球完全有理由迈向更高、更远的亚洲目标。（完）

越通社