越南货品逐步扩大CPTPP市场份额

最近5年来，《全面和进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）帮助越南外贸出口取得了令人瞩目的成就，然而发展潜力依然巨大。业内专家指出，为占领CPTPP市场，需要深入参与CPTPP区域供应链，降低物流成本，尽快建立原材料中心。

对CPTPP市场的外贸出口大有起色

据越南纺织服装协会的统计，2024年前8个月，越南对CPTPP市场的纺织品服装出口额达45.6亿美元，同比增长4.3%，占出口总额的15.88%。日本、加拿大、澳大利亚、墨西哥、新西兰等主要市场均呈现积极增长态势。其中墨西哥和新西兰增长最明显，分别为26.92%和26.14%。

越南纺织服装协会主席武德江说： “CPTPP不仅帮助我们扩大出口市场，还促进纺织行业改进技术，提高产品质量，满足国际市场的严格标准。”

与纺织行业相同，近年来，CPTPP市场也占越南水产品出口的很大比例。越南水产品加工出口协会副秘书长阮淮南表示，水产品出口规模为100亿美元，其中对CPTPP市场的出口规模达20到25亿美元。2023年，由于通货膨胀，大多数市场的出口下降超过20%，但CPTPP市场仅下降16.4%。这表明，CPTPP是越南水产品的重要市场，拥有众多机遇和发展空间。

据越南海关总局的统计数据显示，在CPTPP市场中，对美洲国家市场的进出口总额增长强劲，为56.3%，从2018年的87亿美元增加到2023年的136亿美元。其中，越南对这些市场的出口额几乎翻倍，从2018年的63亿美元增加到2023年的117亿美元，贸易顺差也增长近三倍，从39亿美元增至110.1亿美元。

值得注意的是，自CPTPP实施以来，越南与墨西哥、加拿大之间的贸易往来显著增长。五年来，越南对墨西哥的出口增加了十倍。同样，凭借CPTPP，越南商品对加拿大的出口占该市场份额的35%，加拿大成为越南出口商品的10大潜在市场之一。

扩大越南商品的市场份额

越南工贸部多边贸易政策司副司长吴钟卿表示，越南与CPTPP国家之间的贸易往来增长空间仍然很大。为了创造新的合作空间，CPTPP成员国正在核查该协议的执行情况。英国近期加入CPTPP以及许多其他经济体也在申请加入CPTPP，将为越南带来更多合作机会。

为了解决地理距离偏远导致成本增加问题，吴钟卿指出，越南企业与美洲国家应建设更加紧密的合作机制，建立越南企业与其他国家企业之间的联系，同时进一步加强出口导向型政策并确定关键出口领域。

为支持企业把握和利用优惠政策，工贸部将加大对CPTPP和其他自由贸易协定的宣传力度。同时与各行业协会配合，制定行业品牌竞争策略，寻找降低物流成本的有力措施，推动行政体制改革，在进出口管理中应用科技，支持企业与国际合作伙伴对接等。（完）