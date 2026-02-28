越南财政部长阮文胜与穆迪总裁迈克尔·韦斯特举行工作会谈

越南财政部长阮文胜日前与穆迪评级(Moody’s Ratings)总裁迈克尔·韦斯特(Michael West)和工作代表团举行了工作会谈。



会谈上，阮文胜强调，越南财政部于2010年与穆迪评级建立合作关系，从此以后双方合作关系稳固且持续深化发展。为了满足新发展阶段的要求，财政部已同各有关部门、机关配合提请政府颁布《至2030年提升国家信用评级方案》，目标是将越南信用评级提升两个等级，达到穆迪评的“Baa3”评级水平。



在国内信用评级服务市场发展方面，2024年，政府已颁布关于信用评级服务的法令，为相关业务活动建立统一法律基础。截至目前，已有5家企业获得经营许可。财政部正继续核查并完善法律框架，加强监管工作，提升服务质量；同时加大宣传力度，支持企业和投资者在资金筹集和分配过程中运用信用评级结果。



阮文胜表示，在货币政策空间收窄的背景下，财政部正充分发挥财政政策作用，特别是大力发展资本市场，包括股票市场和债券市场。有关企业债券发行（公开和非公开发行）的规定正朝着接轨国际惯例的方向加以完善，为具备稳健财务基础和具有可行性的项目的企业拓宽中长期融资渠道创造条件。自2026年起，非公开发行债券活动有望更加活跃且更具成效，成为经济体的重要融资渠道。



双方工作会谈场景。图自《越南财政时报》

在证券市场方面，2025年9月，全球股市评级和排名机构富时罗素（FTSE Russell）将越南证券市场从前沿市场类别升级至次级新兴市场类别。经过25年的形成与发展历程，越南证券市场已具备完整结构，包括股票、债券、衍生品、投资基金以及多种新产品。



2026年的目标是市值规模至少达到国内生产总值（GDP）的100%；今年前两月，总市值已增长近5%，达到GDP的84%以上。至2030年证券市场发展战略中明确未来发展方向为绿色、可持续发展，并逐步与国际标准接轨。



目前，越南财政部正重点发展绿色债券市场；鼓励发行政府绿色债券、地方政府绿色债券以及企业绿色债券，以拓展可持续发展项目的资金来源。与此同时，在证券市场运行中逐步引入环境、社会和公司治理（ESG）标准；研究吸引机构投资者和个人投资者参与绿色金融产品的相关机制。



穆迪总裁迈克尔·韦斯特发表讲话。图自《越南财政时报》

迈克尔·韦斯特在越南令人瞩目的GDP增长速度、较高的外交地位、稳健的出口竞争力以及持续吸引外商直接投资的能力基础上对越南经济的长期增长潜力充满信心。此外，穆迪工作代表团成员认为，越南财政政策空间较为充裕、偿付能力整体稳健，政府实施强有力的革新计划，此举将有助于提升制度质量，巩固国家信用基础。



穆迪承诺继续与越南携手推进资本市场和国内债务资本市场（DCM）发展；支持完善基础设施债券评级方法；构建符合越南绿色分类体系及国际惯例的可持续债券第二方意见（SPO）框架；开展更多培训、研讨会及国际经验交流等活动。



阮文胜高度评价穆迪多年来对越南债券市场发展给予积极帮助；相信，越南财政部与穆迪之间的合作关系必将持续深化，为做好越南经济社会发展所需资金筹集与分配工作做出切实贡献等。（完）