越南财政部将因特尔视为长期战略合作伙伴

据越南财政部信息，财政部长阮文胜率工作代表团日前在美国华盛顿与英特尔公司（Intel Corporation）举行了工作会谈。

会谈中，阮文胜祝贺英特尔在越南运营20周年，高度评价英特尔作为半导体和高科技领域领先战略合作伙伴的重要作用。阮文胜指出，英特尔（越南）工厂目前是英特尔全球规模最大的芯片封装与测试基地。英特尔将服务器芯片封装和测试技术引入越南，体现了其对越南投资环境和技术能力的战略信心。

谈及新阶段发展战略时，阮文胜表示，越南将半导体产业确定为国家工业化、现代化进程中的战略性产业。越方希望英特尔继续扩大生产规模、升级技术水平、发展供应商生态体系，设立半导体研发中心，并在大规模人才培养方面加强合作。阮文胜还高度评价英特尔与越南国家创意中心（NIC）在人工智能领域开展的合作项目。

针对英特尔公司提出的建议和关切事项，阮文胜表示，越南有关职能部门正在依据现行法律法规并结合完善投资营商环境的方向积极研究和审议。他强调，越南一贯重视构建稳定、透明的体制政策环境，为包括半导体在内的高科技企业在越安心扩大投资、实现长期发展创造有利条件。

英特尔公司全球政府事务高级副总裁罗宾·科尔韦尔（Robin Colwell）在会上发表讲话时感谢介绍了英特尔计划于2026年在越南举办战略原材料供应商大会，以及在总体战略规划框架下推动越南半导体生态体系和人工智能项目发展的相关倡议。

罗宾·科尔韦尔表示，英特尔愿与越南财政部及包括NIC在内的相关单位密切配合，开展具体务实的合作项目，推动越南成为全球半导体生产价值链中的重要基地。

会谈结束时，阮文胜重申，越南财政部将英特尔视为半导体产业发展中的长期战略合作伙伴，期待英特尔继续与越南携手推进数字化转型和高科技发展进程。

此前，阮文胜部长还与苹果公司（Apple Inc）代表举行了工作会谈。此次与美国多家领先科技集团的系列会晤，体现了财政部同战略企业同行共进的坚定决心，为实现到2045年将越南打造成为区域高科技和半导体中心的目标作出积极贡献。（完）