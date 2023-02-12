越南谨慎地下调今年的增长目标

2022年越南经济已出色完成既定目标，增长率高达8.02%，创10年来新高。不过，来自外部的困难挑战预测日益加剧，国民经济所存在的短板将日益在2023年内日趋突出。因此，有关部门、企业界谨慎地下调今年的增长目标。

总体形势面临困难

2022年，越南出口金额达3713亿美元，与2021年相比增长10.5%。不过，越南商贸部副部长杜胜海表示，该部所制定的2023年出口增长率为6%，出口额为3930至3940亿美元，与2022年相比增加220亿美元。

杜胜海副部长表示，制定这个谨慎的指标是因为2022年末世界经济和全球贸易所面临的困难会延长至2023年初。据此，由于世界经济尤其是原来作为世界上一流进口国的大经济体遇到很多困难，世界的需求明显下降。此外，供应链的冲击导致原料、燃料价格上升，货物的生产成本随之上涨。

尤其，出口形势因膨胀率高、库存量多、消费者对货物的进口需求弱而受到影响，其中受最大冲击的是非必需消费品，这则是越南出口至发达国家的主要商品。

作为国民经济的支撑，2022年农业虽然增长3.36%，创汇532.2亿美元，但是只制定2023年增长率和出口金额分别为3%和540亿美元的目标。农业与农村发展部计划司司长阮文越表示，农业迎来开放市场的很多积极信号，但是也面临世界经济动荡所造成的许多困难。再说，与其他领域不同，由于风险多， 农业难以保持年度增长率高的势头。

在此背景下，企业也下调2023年度计划中的收入、利润指标。与连年两位数增长相反，越南纺织服装集团所制定的目标是2023年合一收入总额为19.55万亿越盾、相当于同期的100.1%，税前利润为9350亿越盾、相当于2022年的85.8%。越南纺织服装集团总经理高友孝表示，目标之所以下调，是因为市场行情自2022年第三季度以欠佳，2023年被视为包括纺织业在内的出口行业面临困难的年份。

目前，越南纺织品的主要出口市场自2022年10月有所下降。美国、中国和韩国市场的增长率与2021年同期相比大幅度下降。欧盟、日本市场保持正增长势头，但是增幅低于前几个月。高友孝总经理说道：“根据各项分析报告，全球纺织市场的增长率都低于前几年的。2022年世界纺织总需求约为7220亿美元，相当于2021年的90%，2023年增长率依靠于全球经济增长形势”。

越南纺织服装集团是谨慎地制定2023年度增长目标的个别企业。据计划与投资部的解释，国内市场购买力虽然复苏，但是主要销售生活必需品，非生活必需品增长缓慢。居民的收入有所下降，许多企业在复产复工中面临着困难，这些导致销售复苏缓慢。民众对疫情可爆发的风险有点儿担心，同时较过去持有节省金钱的心态。另一方面，中国重新开放及其并短期推进增长政策对越南招商引资和商品出口和境内销售施压竞争能力。

在2023年内如何应对？

许多国家组织机构在预测越南2023年增长时也表示谨慎。国际货币基金组织、亚洲开发银行、世界银行分别预测越南国内生产总值增长6.2%、6.3%和6.3%。越南国会将2023年增长目标设定为6.5%，低于2022年所达到的8.02%。不过，专家们认为，在越南乃至世界面临的共同困难的背景下，这是充满挑战的目标。

越南统计总局前总局长阮碧林表示，为了2023年实现增长6.5%的目标，农林水产业要增长3%，工业与建筑要增长7.6%~8.3%，服务业要增长6.5%~7%。在全球经济和作为越南重要贸易伙伴的大型经济体预测陷入衰退并对越南经济造成庞大冲击的背景下，这是来之不易的增幅。此增长目标虽然具有可行性，但是，实践真难，需要付出极大努力。

杜胜海副部长表示，我们之所以制定有关实现出口目标的计划，是因为我们具备许多积极要素，诸如：继续实现自由贸易协定所示的降税；积极招商引资等等。这些要素将为生产出口商品注入新动力。不过，杜胜海副部长表示，越南企业应发挥主动、创新精神，寻找新市场，利用好自贸协定的优势。

在2月3日召开的2023年促进国内生产消费和扩大出口市场工作会议上，范明正总理要求工贸部门继续实现出口市场、出口商品多样化，生产世界需要的商品而不是出售所拥有的商品，充分利用自贸协定。范明正总理指导：“一旦对商品的总需求下降，就致力于实现产品、市场和供应链多样化。各行业、企业界着力研制世界需要的商品而不是出售我们所拥有的商品”。

范明正总理强调，商贸部门应更佳地做好市场分析、供应需求平衡、必需品市价管理等工作，紧密跟踪市场行情以作出适当、有效调控，避免中断，确保供应来源，为贸易交往提供便利，与有关部门配合下降物流费，从而提升贸易竞争能力。

经济学者阮志孝提议，政府应制定国家信贷暂停计划以避免债券市场崩溃，同时要促进公共投资和大力总额为350万亿越南的一揽子经济刺激计划，总额为40万亿越盾的一揽子利率补贴计划。

有关通货膨胀的问题，阮碧林先生表示，去年由于政府调控好汽油平稳基金会，没有上调战略性货物价格，越南通货膨胀率控制在3.15%的水平。最近三、四年没有上调电价、医疗费、教育费。不过，今后这些服务费因不能持平长久而会上升，这对通货膨胀施加压力。在中国重新开放的时候，油价预计会上升20%。此外，2023年7月1日上调工资标准也会对通货膨胀产生影响。因此，2023年将通货膨胀率控制在4,5%是来之不易的，所以在货币和财政政策调控要作出适当部署。（来源：人民报网）