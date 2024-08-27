越南谅山与中国崇左协调配合 为进出口活动创造有利条件

8月27日，越南谅山省人民委员会代表团与中国广西崇左市党委代表团在谅山市举行会谈，讨论优化口岸货物运输方式、建设智能口岸、跨境旅游合作以及新清（越南）——浦寨（中国）、谷楠（越南）-弄尧（中国）通道。

在会谈中，双方总结了近期签署的协议以及在边贸、口岸、旅游发展等方面开展的活动，并对双方今后进一步促进合作提出了建议。

谅山省人民委员会主席胡进绍表示，近期，两国有关部门积极协调，部署货物运送方式，为进出口货物通关创造有利条件。通过谅山口岸的进出口货物通关量比2023年同期增长了16.7%（主要集中在新清和友谊口岸，约占进出口货物通关量的93%）。

胡进绍希望包括崇左市在内的广西方面迅速建立会晤和信息互换机制，就智慧口岸试点建设的有关技术基础设施、科技和具体事项等内容达成一致。

双方积极建议两国政府加快规划建设谅山—河内标准轨铁路与南宁—崇左—凭祥高铁线路。

同时，指挥有关部门继续协调配合，为双方进出口货物顺利通关创造便利条件;向上级报告，允许多种新商品通过友谊（越南）-友谊关（中国）国际口岸和芝麻（越南）-隘店口岸；共同推动早日批准平宜-平宜关口岸早日正式开放。

谅山省希望崇左推荐当地企业对谅山省各工业园区进行投资，共同落实好越中陆地边界“三个法律文件”以及双方所签署的协议。同时，积极解决遗留问题，为建设和平友好合作与发展的边界线作出贡献。

中国广西崇左市市委书记蓝晓希望谅山省与崇左市乃至广西自治区采取措施扩大贸易往来；共同建设智慧口岸建设进程；主动对接并开展智能口岸试点工作。双方恢复友谊（越南）——友谊关（中国）国际口岸货物进出口和出入境通道；对堆场基础设施进行升级改造，提升口岸货物通关效率等。

蓝晓建议谅山省与凭祥市配合建设跨境旅游合作区；设立会晤机制，举行旅游促进会议等。（完）