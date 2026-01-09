新闻
越南调整《2021-2030年国家总体规划和2050年远景》
关于具体目标，该决议设定2021-2030年阶段年均国内生产总值（GDP）增长超过8%的目标，其中2026-2030阶段年均达到10%以上。到2030年，人均GDP达到约8500美元。经济结构朝着现代化方向转型，服务业占GDP比重超过50%，工业-建筑业超过40%（加工制造业约占28%），农林渔业低于10%。2021-2030阶段社会劳动生产率年均增长约7%，其中2026-2030阶段年均增长率达到8.5%以上；全要素生产率（TFP）对增长的贡献率超过55%。
该规划强调推动科学技术和改革创新在多个领域达到先进水平；形成以河内和胡志明市为增长极的北部和南部两大动力区；发展北南、老街-河内-海防-广宁、木牌-胡志明市-边和-头顿等重点经济走廊。大力推动数字基础设施和数据建设，为国家数字化转型奠定基础，力争数字经济占比达到约30%的GDP。
在教育领域，该决议设定发展达到区域先进水平的教育体系的目标；跻身亚洲高等教育体系前十名国家行列，拥有至少8所高校进入亚洲前200名，并在若干领域至少有1所高校进入世界前100名。同时，建设健康文化环境，发展国家文化设施网络，促进文化产业发展。
在基础设施方面，到2030年基本建成国家基础设施骨架，包括北南交通轴线、重要东西走廊，约5000公里高速公路；国际中转门户海港、大型国际航空港，以及连接国内外的铁路网络、城市铁路。
决议规定，将国家发展空间划分为 6 个经济—社会区域；构建区域组织模式和区域协调机制，推进区域内联动并促进区域之间的联通协作，提高资源配置和使用效率。具体而言，在2026-2030阶段，北部邱琳与山区力争地区生产总值（GRDP）年均增长9-10%；红河三角洲地区年均增长约11%；北中部地区年均增长10-10.5%；南中部沿海与西原地区年均增长9.5-10%；东南部地区年均增长10-11%以及九龙江三角洲年均增长9-9.5%等。（完）