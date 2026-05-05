越南语：文化“使者”与越老战略对接桥梁

在老挝，越南语早已超越普通交流工具的范畴。伴随历史变迁与时代发展，这门语言逐渐成为文化的“灵魂”，也是维系两国特殊团结情谊的重要纽带。在越南—老挝关系被升级为 “战略对接”的背景下，推广与发展越南语不仅是一项教育任务，更是一项维护文化特色，夯实未来合作坚实基础的重要使命。



据越通社驻老挝记者报道，在今年4月于首都万象举行的“越南语——越老桥梁” 论坛以及“未来越南语使者”比赛的热烈氛围中，越南语的生命力被赋予了新的高度。对于老挝年轻一代而言，越南语如今已成为开启知识之门的重要“钥匙”，帮助他们更深入地理解越南这一亲密邻邦的文化与人民。



阮攸老越双语学校11年级学生南提普·科翁佩特（Namthip Keovonphet）流利的越南语令许多人感到惊讶。对她而言，越南语不仅是一门用来取得成绩的课程，更是一段充满乐趣的探索之旅。南提普兴奋地分享道，“越南语的声调体系以及越南各地区语音的多样性吸引了我。每个地方都有不同的语调，形成了其他语言少有的丰富性。”



在她看来，父亲从事越南语翻译工作是她的重要灵感来源，这也激励她立志成为一名专业外交官，继续延伸两国之间的友谊桥梁。



怀着同样的愿望，越老友谊学校大学生米·万文豪（Mee Vanbunheuang）选择通过旋律与诗歌来学习越南语。她朗诵的诗作《老—越情谊》深深打动了许多与会代表。米·万文豪表示，“我们是未来的幼苗。我们不希望两国特殊的友谊只停留在教科书里，或仅仅成为上一代人的回忆。我们学习越南语，是为了直接参与到维护和弘扬这份友谊之中。”



越南驻老挝大使阮明心在“越南语——越老桥梁” 论坛上发表讲话。图自越通社

越南驻老挝大使阮明心强调，在“战略对接”方向下，语言不仅是交流工具，更是“文化的灵魂”，是两国人民之间最稳固的桥梁。通过越南语加强互相理解与交流，是确保越南—老挝伟大友谊长存的重要基础。在他看来，在老挝说出的每一句越南语，不仅是学习成果的体现，更是世界上少有的始终如的深情厚谊的生动见证。



2018年普通教育课程总主编、为《快乐学越南语》教材倾注大量心血的教育学者阮明说教授提出了具有重要教学导向意义的观点。他建议，应以“在快乐中隐藏知识”的方法来教授儿童。与其让孩子死记复杂的语法规则，不如让越南语通过歌曲、游戏以及朴素的故事，自然融入他们的内心，就像父母在家中教孩子那样。阮明说教授强调，不要把语言过度理论化，而应让孩子能够以最自然的方式会说、会听、会读。



持相同观点的全球越南语与越南文化教学网络秘书长阮维英指出，展望未来，在老挝推广和发展越南语的工作正朝着更加务实和现代化的方向转型。其中，学习材料的创新被视为关键因素。课程体系正朝着更加丰富、生动、贴近新一代青少年心理特点的方向建设，以克服传统教学方法的枯燥问题。



今天在老挝，越南语已远远超越一门外语的意义。在各代表机构的同行支持、教师们的辛勤付出，以及年轻“使者”们的热情推动下，这座语言之桥必将万古长青，世代相传，正如两党、两国所确立的战略对接方向所指引的一样。（完）