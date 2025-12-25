越南设定2026年接待游客量2500万人次的目标

在2025年实现跨越式发展，接待国际游客量2150万人次之后，越南旅游业设定了2026年接待国际游客量达2500万人次的目标。



越南文化体育与旅游部国家旅游局于12月24日召开2025年工作总结会议。国家旅游局局长阮重庆在会上指出，2025年对旅游业来说是一个重要里程碑，标志着旅游部门成立65周年。2025年，旅游业被政府总理评价为经济社会发展图景中的一大亮点，为下一阶段的发展奠定了重要基础。



会安古镇是备受国内外游客青睐的目的地之一。图自越通社

2025年，旅游业体制机制健全工作受到特别重视，旅游推广和宣传工作也得以抓实推进。



2025年顺化国家旅游年框架内举行的相关活动产生了强烈的辐射效应，吸引了国内外游客的广泛关注。

在全球旅游业逐步复苏的背景下，越南旅游业的增长速度成为一大亮点。2025年，越南接待国际游客量增长约22%，远高于全球旅游业5%的平均增长率，也明显超过亚太地区8%的增幅。与新冠肺炎疫情爆发前期相比，越南旅游业的复苏程度已超过110%，而亚太地区恢复程度仅为90%。



倮倮寨村被评选为世界最佳旅游村。图自越通社

2025年，越南旅游业持续在多项国际知名奖项中获得殊荣。联合国旅游组织（UN Tourism）将倮倮寨村和琼山村评选为世界最佳旅游村，越南第六次荣获“世界领先遗产目的地”称号，第七次获评“亚洲领先旅游目的地”。这些成就进一步彰显了越南旅游业在世界旅游版图中的地位，并为下一阶段的发展注入了重要动力。



2025年旅游业实现强劲突破，接待国际游客量达2150万人次、国内游客量1355万人次，旅游总收入突破1000万亿越盾（折合人民币2673亿元）大关。



2026年越南旅游业设定接待国际游客量2500万人次，国内游客 1.5亿人次，旅游总收入达约1125万亿越盾（折合人民币3000亿元）的目标。（完）