越南计划投资部长：越南有望成为全球半导体价值链中的重要一环

越南政府全力为半导体企业前来投资创造最佳条件。不久的将来，越南将成为投资者的可靠伙伴和全球半导体价值链中的重要一环。

越南计划投资部长阮志勇近日就半导体的机遇与挑战接受了越通社记者的专访。

阮志勇表示，近年来，越南迎来了世界许多大型科技企业前来探索投资与合作机会，谷歌、脸书、西门子、日立等国际企业陆续与越南国家创新中心签署合作协议，开展改革创新项目，帮助越南促进数字化转型和人力资源培训。这表明越南对世界科技公司的吸引力不断提高。

阮志勇指出，越南具备发展半导体产业的一切必要条件和因素，诸如稳定的政治制度、有利的地理位置、有吸引力的投资激励政策、丰富的人力资源以及日益发展的数字基础设施等。

越南政府坚定发展半导体产业，吸引越来越多的大型企业进入该行业。事实上，许多电子和半导体大型企业已经在越南开展投资，并不断扩大业务规模，如英特尔、三星、新思科技、高通、英飞凌、安靠等。这证明越南在世界半导体供应链中日益重要的地位。

阮志勇强调，半导体行业带来了许多机遇，但同时也给包括越南在内的世界各国企业和政府带来了挑战，如投资成本高、竞争激烈、高素质人力资源需求大。另外，越南的人力资源目前还处于起步阶段。

为发展半导体产业，充分挖掘国内优势，越南计划投资部不断努力提高人力资源队伍，建设具有吸引力的招商引资政策、投建研发中心（R&D），为越南研究人员和企业获取新技术创造有利环境。

目前，计划与投资部同信息与传媒部、教育与培训部及相关单位配合，研究制定半导体产业人力资源开发项目。该项目设定到2030年为半导体行业培训5万名人力资源的目标。

该项目还鼓励微芯片研发、促进研究院与学校之间的研发项目、建立有效财政机制，充分利用各种资源，为项目提供资金支持。

越南国会最近责成政府制定有关建立包括半导体行业在内的高新技术产业投资基金的一项法令，预计该法令将于2024年中发布。

越南政府已批准《八号电力计划》，其中强调要保障投资项目尤其是高科技项目的用电需求。在工业园区、经济区、高科技园区准备足够的场地，加快重点交通工程施工进度，连接海港、机场，为半导体项目落户和提高竞争力创造便利条件。（完）