越南计划投资部为在老挝的投资项目化解困难

9月7日至8日，越南计划与投资部部长、越南—老挝合作委员会主任阮志勇对老挝进行工作访问，为越南在老挝南部的投资项目化解困难。

阮志勇表示，越南有关部委和机关为企业开展项目创造最便利条件，共同化解困难。同时建议老方帮助企业排难解忧。

9月7日，阮志勇一行已前往塞公省参观丰色公司卡鲁姆煤矿和越南油气电力总公司卡鲁姆热电厂建设地点。

卡鲁姆煤矿于2012年投入运行，储量8万吨，面积770平方公里，年均最大开采量约为2000万吨，目前销往越南的煤炭产量约为年300万吨。

塞公火力发电厂总投资额40.6亿，设计容量约为1800兆瓦，预计于2025年4月开工建设，2028年1月1号机组投入商业运行，6号机组2030 年1月投入运行。

阮志勇表示，该部将同越南有关部委和机关为企业开展项目创造最便利条件，共同化解困难。同时建议老方帮助企业排难解忧。

9月7日下午，阮志勇前往老挝塞公省达曾县参观越芳集团铝土矿-铝联合项目。这里铝土矿储量约4亿吨，矿区面积约400平方公里。该项目投资总额约10亿美元，预计2026年第二季度开始出口。

阮志勇强调，越南一直是在对老挝提供最多投资资金的三大国家之一。越芳集团铝土矿-铝联合项目不仅对老挝工业具有重要意义，而且对两国经济关系也具有重要意义。

阮志勇强调，越芳保障兑现承诺，遵守当地法律法规，使用高科技，保护环境，注重社会保障工作，为老挝预算缴纳资金，关照工人和劳动者的生活。 他希望当地政府为企业投入运营与发展创造便利条件，同时希望该项目培育两国关系，成为两国在所有领域合作关系的典范。

老挝计划与投资部部长、老越合作委员会主任佩·蓬皮帕（Phet Phomphiphak）在会上同意推动各项目和加强两国关系，同时表示，老挝政府非常支持越芳公司的投资项目。对于剩余问题，双方将根据老挝和国际法实现共同目标。



*9月8日上午，阮志勇与老挝塞公省达曾县领导举行工作座谈。（完）