越南计划到2035年将种植业温室气体排放减少至少15%

该方案还提出目标：每个省、市至少推广1至2个可复制的低排放种植生产模式；全国范围内将试点至少15个具备碳信用发展潜力的耕作模式，并符合国际标准。这些模式将成为未来扩大可持续生产的实践基础。 种植业将建立至少5套针对主要作物的减排技术方案，方便农民采用环保耕作方法。

同时，将建立种植业排放数据库，并确保与国家温室气体排放登记系统实现同步对接。技术人员和生产者能力培训工作也得到高度重视。 此外，越南农业与农村发展部将编制宣传资料，提高农民的减排意识，普及知识并促进生产行为向低排放方向转变。

到2050年，越南种植业将发展为低排放、生态化、现代化产业，成为国家农业绿色转型的重要支柱。 为有效实施《2025–2035年及2050年愿景种植业减排生产方案》，农业与环境部提出七大重点措施：提升管理能力、推进科技应用、按价值链重组生产、建立数据系统、筹集资金、开展培训与宣传、加强国际合作。

橙子种植园。图自越通社

首先是完善制度、政策与管理工具，将减排目标纳入行业规划，同时加强分级管理、监督，并在项目跟踪和评估中应用数字技术。 在科技方面，将研究、标准化并推广低排放耕作技术工具包；推动数字技术、传感器、人工智能应用，并建立示范模式以便在实际中推广。 在生产组织上，将促进价值链对接，结合溯源和碳信用；鼓励合作社为核心，并支持企业投资原料区。

排放数据系统实现从中央到地方的统一建设与运行，并与国家温室气体清单及测量—报告—核查（MRV）系统相衔接。 实施资金来源包括国家预算、私人资本、国际资助及全球气候计划，优先投资于数据、培训、试点模式和技术。

培训与宣传工作将重点普及技术、提升对碳信用的认识，结合职业培训和大众宣传。 最后，种植业将加强在科研、项目建设、经验交流及碳信用市场对接等方面的国际合作，为推动越南农业向低排放、可持续方向发展作出积极贡献。（完）