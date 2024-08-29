越南计划与投资部部长指出实现增长目标的十大重点任务

2024年前6个月越南经济社会发展取得了许多重要且相当全面的成果，许多目标和任务已经完成，甚至超出了预期，但计划投资部长阮志勇认为，今后的工作任务依然巨大。

阮志勇部长在计划投资部15日举行的2024年上半年工作总结暨下半年工作部署会议上强调，2024年上半年，各部门各地不断努力，抓住重点，强化措施，有效落实各项目标任务。但国内外形势仍然处于变化难测之中，机遇与挑战并存。因此，下半年是一个特别重要的时期，必须集中精力解决大量工作和任务。

为了实现既定目标，阮志勇部长提出了以下十个重点目标任务。

一是进一步推进改革创新，把战略眼光和新发展思维转化为具体目标任务，满足国家新形势下的新要求。因为这是增强和释放内力、争取外力、帮助我们走得更快、更稳和实现2030年目标的根本因素。

二是坚持以体制改革为突破口和发展动力。在此基础上，有效落实新出台政策，对存在的问题和规定提出改正建议，推进简政放权。

三是坚持与企业并行，提出建设性意见，帮助企业解决困难。具体的是，核查、修改与实际不符、不必要、给企业带来困难、麻烦的法规、行政审批流程、经营条件、标准和技术规定。

四是大力推进公共投资项目的资金到位进度，努力实现2024年公共投资资金到位率为95%以上的目标，为吸引私人投资、外商直接投资（FDI）创造便利条件。

五是不断创新思维，认真落实《规划法》，有效落实所颁布的规划，将规划落到实处。