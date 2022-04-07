越南要求中国停止在东海的军事化行为

7日下午，在外交部例行记者会上提及中国将东海上部分岛礁完全军事化的信息时，外交部副发言人范秋姮强调，“越南拥有充足的法律依据和历史证据来证明越南对长沙和长沙两个群岛拥有主权并符合国际法以及越南对符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的海域拥有主权、主权权利和管辖权”。

范秋姮强调，推进长沙群岛部分岛礁军事化不仅侵犯越南对该群岛的主权，而还引起地区各国和国际社会的担忧并已被纳入东盟各项文件，不利于维持东海地区和平、安全和稳定。

范秋姮明确指出，“越南要求中国尊重越南主权，停止军事化行为，不采取致使地区紧张局势升起的行为，维持便利条件，继续戎东盟一道努力促进谈判，尽早达成实质、有效、符合于1982年《联合国海洋法公约》的《东海行为准则》（COC）”。

范秋姮在回答媒体记者关于越南对中国于3月19日至4月9日在东海上举行军事演习有何反应的提问时强调，“越南2022年3月7日已明确阐述越南对该问题的立场。越南再一次要求中国方面尊重和停止侵犯越南按照1982年《联合国海洋法公约》确立的专属经济区；保持克制和不采取致使局势复杂化的行为，为维持东海和平、安全和稳定做出努力。越方将继续就该问题同中方进行交涉”。

关于合作开展海上联合巡逻的建议，范秋姮表示，越南一直希望本着1982年《联合国海洋法公约》同各国合作，为东海和平、稳定、安全、合作与发展做出贡献，致力于共同利益，符合地区各国和国际社会的共同愿望。

以该愿望，多年来越南已同柬埔寨、中国和泰国等地区各国合作开展联合巡逻并开展在海上科研、环境保护、打击犯罪和各项经济犯罪活动的国际合作。（完）