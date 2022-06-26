越南被评为世界各大公司颇具吸引力的投资目的地

在中国因新冠肺炎疫情导致生产活动中断，各家企业不得不想办法将部分生产线迁出该国的背景下，越南被评为世界各国公司的

投资目的地

地。

Asia Waypoint 咨询机构顾问亨利克·博克（Henrik Bork）表示，立讯精密（Luxshare Precision Industry）、歌尔（Goertek）、组装苹果产品的中国台湾和硕公司等中国电子集团正在将其工厂迁至越南。与此同时，日本的《日经亚洲》杂志在 6 月初报道称，苹果正在将 iPad 生产线从中国转移到越南。德国之声 （DW ）报道称，各家公司，尤其是电子行业的公司，正在大力投资于越南。2 月，韩国领先的电子集团三星宣布将对越南追加投资 9.2 亿美元。

行内专家认为，包括苹果在内的全球公司正在将生产活动转移到越南，主要是因为中国的劳动力成本高和美中贸易竞争激烈。美国总统拜登的政府正在努力实现全球供应链多样化，而越南被认为在这一政策目标中发挥着重要作用。此外，与世界其他国家相比，越南拥有年轻劳动力的优势和具有竞争力的制造业。

越南

还拥有利于出口活动的海上航线系统，其是许多欧盟（EU）和亚洲国家与越南签署自由贸易协定的因素。

Fitch Solutions咨询公司的专家拉斐尔·莫（Raphael Mok） 表示，越南将成为供应链迁移的主要受益国之一。与此同时，德国之声在5月底发表的一篇文章中评论称，已出现高科技生产有从中国转移到越南的趋势。据德国之声报道，德国-亚太企业协会主席丹尼尔·穆勒（Daniel Müller）表示，越南一直是德国企业

颇具吸引力

的目的地。（完）