越南被提名担任《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席

越通社驻纽约记者报道，《不扩散核武器条约》191个成员以及80多个从事核裁军与核不扩散领域的国际组织和非政府组织的代表出席了此次会议。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在会上发表讲话时对当前与核裁军和不扩散核武器有关的国际安全局势表示担忧；并强调，核武器拥有国有责任发挥带头作用，展现政治意愿，采取具体行动，履行《不扩散核武器条约》的核裁军和不扩散核武器义务。邓黄江支持《全面禁止核试验条约》（CTBT）早日生效并实施《禁止核武器条约》（TPNW），建立和维护包括东南亚无核武器区（SEANWFZ）在内的无核武器区，并努力促进对话，和平解决核问题。

邓黄江强调和平利用核能对于可持续发展和应对全球挑战日益重要。他建议加强对发展中国家转让核技术、提高发展能力和应用核技术的支持，为共同进步和稳定作出贡献。

值此机会，邓黄江重申了越南在落实《不扩散核武器条约》目标和各国和平利用核能合法权利的一贯政策。他强调，越南优先推进核能在医疗卫生、环保、能源安全等诸多领域的研究与应用，以实施快速可持续的经济社会发展战略。越南刚重启核电站项目，以加速能源转型，力争到2050年实现净零排放的目标。

特别是本次会议根据不结盟运动120个成员国的提名，一致同意提名越南为2026年《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席国，体现了国际社会对越南为促进核裁军、不扩散核武器及和平利用核能所作贡献给予的认可和高度信任以及对越南的作用和能力的期待。

等黄江大使在会议闭幕式上对各国的信任和支持表示感谢，并强调越南将同各国一道努力推进《不扩散核武器条约》审议进程获得国际社会期待的结果。他同时强调将同各国和地区小组进行深入磋商，以缩小分歧，推动在该进程取得共识。

《不扩散核武器条约》于1968年签署，1970年生效，目前共有191个成员国。《不扩散核武器条约》第十一次审议大会将于2026年4月27日至5月22日举行。越南将在大会开始时正式担任主席职务。（完）