越南行政区划合并：挖掘旅游发展“金矿”

这被视为该省的重要优势，为地方实现突破、迈向成为区域乃至全国大型旅游中心的目标奠定了基础。



新发展空间带来的优势



作为北部山区和丘陵地区的门户，富寿省与首都河内及红河三角洲各省连接便利，拥有丰富的旅游资源。



全省目前拥有近1000处获评级的遗迹、6件国家宝物以及5项被联合国教科文组织（UNESCO）评级的文化遗产。这是诸多地方难以企及的突出优势。



值得关注的是，该省还是越南民族的发祥地，拥有雄王祭祀信仰和富寿春曲的留存地，这两项遗产均已被联合国教科文组织评为世界非物质文化遗产。此外，该省还拥有传统节日系统、手工艺村以及多个民族共同体的风俗习惯，形成了独特的文化烙印。



不仅具有深厚的历史价值，富寿省还拥有丰富的自然景观。三岛地区因气候全年温和而被誉为“北部的大叻”；春山国家公园以原始森林生态系统而闻名；和平湖被誉为“山区上的下龙湾”；龙谷茶山则被荣评为越南最美茶山之一等。



据富寿省文化、体育与旅游厅厅长杨黄香表示，合并后，富寿省形成了罕见的多姿多彩的旅游空间。这是打造具有区域联动性的旅游线路、景点和产品，满足国内外游客多样化需求的独特优势。



2025年，全省共接待游客约1450万人次，旅游收入达近14.8万亿越盾。2026年前6个月，该省预计接待游客超1050万人次，其中过夜游客超320万人次，国际游客约7.4万人次。旅游总收入达10.755万亿多越盾。



凭借在自然资源、文化和地理位置方面的突出优势，以及合并后广阔的发展空间，富寿省正迎来巨大机遇，有望在未来阶段成为北部山区和丘陵地区文化、生态与度假旅游中心。



提升旅游品牌地位



富寿春曲是与雄王祭祀信仰紧密相连的一种民间表演艺术形式，于2017年被联合国教科文组织（UNESCO）列入人类非物质文化遗产代表作名录。图自越通社

据职能部门评估，富寿省旅游业的发展仍与其潜力不相称。交通互联基础设施不够同步，服务质量依然有限，缺乏真正独特且具有高竞争力的产品。旅游人力资源仍显匮乏且素质偏弱，而该行业对全省地区生产总值（GRDP）和地方财政预算的贡献仍与其现有资源不相称。



富寿省明确将旅游业视为具有强劲辐射带动力的综合性经济行业，该省刚提出了多项突破性解决方案，旨在推动旅游业发展成为尖端经济行业，为2026-2030年阶段注入新的增长动力。



富寿省委书记范大洋表示，为了实现这一目标，该省将强力革新对旅游业角色的认识。旅游业不仅是单纯的服务活动，而被置于服务、文化、创意、数字、绿色和融入国际的经济生态系统中的核心位置。



该省优先实施一系列突破性解决方案，如完善吸引投资的机制和政策；优先投资建设连接各重点旅游区和景点的交通线路；升级数字基础设施，形成智慧旅游生态系统；发展会议展览中心、高端度假区以及大型娱乐综合体，开发高附加值的旅游产品等。



凭借从规划、基础设施投资、产品开发、人力资源培训到数字化转型和品牌推广等配套措施，富寿省有望能创造强劲突破，将旅游业打造成为尖端经济行业，为2026-2030年阶段的经济增长和提高人民生活水平做出日益重大的贡献。（完）