越南虾类在韩国市场占据绝对优势

据《越共电子报》，越南海关总局的报告数据显示，截至2022年11月15日，越南对韩国的虾类出口额达近4.22亿美元，同比增长33%。越南虾类在韩国市场上占据绝对优势。

自年初以来，越南对韩国市场的虾类出口额一直呈良好增长态势，出口额连续9个月（于1月份至9月份）实现同比正增长。但10月份，在企业面临全球通货膨胀、订单减少和生产资金匮乏等诸多挑战的情况下，出口额小幅下降1%。

凭借地理位置优势，2022年越南对韩国的虾类出口活动不断升温。与日本市场一样，在美国和欧盟市场运费高涨、通货膨胀创历史新高以及需求下降的背景下，韩国是越南企业的首选出口市场。

此外，《越南-韩国自由贸易协定》（VKFTA）生效后，越南将以零关税每年对韩出口1.5万吨虾。

世界贸易中心（ITC）的数据显示，2022年前10个月，韩国虾类进口额超过8.19亿美元，同比增长19%。在韩国市场，越南占最高的市场份额（为45%），而中国、泰国、厄瓜多尔等竞争对手的产品则分别占韩国虾进口总额的7.9%、7.7%和6.4%。

截至今年10 月份，越南和中国对韩国的虾类出口额分别同比增加了25% 和19%，而泰国和厄瓜多尔等越南虾的两个主要竞争对手对韩国的虾类出口额分别减少了22% 和16% 。(完)