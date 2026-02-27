越南虾出口迎来“双重利好”

虾类作为越南水产品出口的主力产品，近日连续从中国和美国两大主要市场传来积极信号。

2026年，越南水产品出口目标约为115亿美元，其中虾类出口预计占近50%。据越南海关统计，截至2月15日，全国水产品出口额接近14.6亿美元，是当前农业领域出口额最高的三大商品之一。其中，虾类在美国和中国两大市场正迎来“叠加优势”。

2025年中国虾类进口走势显示，市场规模仍将保持较大体量，但将更趋于“择优而进”。能够满足质量、溯源及深加工要求的供应商将具备明显优势。这与越南在深加工、产品多样化及高端虾类产品方面的优势高度契合。中国市场消费向高品质转型，正是越南虾巩固市场地位的有利契机。

金瓯省英科有限公司总经理陈英科表示，公司自农历正月初六（2月22日）开市，但由于多数国内外合作伙伴在正月初九（2月25日）后才全面复工，因此此前主要以“择吉开业”为主。不过，无论新老客户均已积极询盘，使农历新年伊始便呈现活跃气氛。

胡志明市部分虾类出口企业也指出，中国市场当前需求旺盛。其中，青龙虾常用于自助餐厅；而黑虎虾等因色泽鲜红、寓意新年吉祥，在节庆及开业活动中颇受青睐。海关数据显示，2026年1月，仅越南对华出口青龙虾金额就超过1亿美元，同比增长6%。

实际上，2025年中国对虾需求大幅增长，推动其以13亿美元总额跃升为越南虾类第一大出口市场，同比增长55%。

其中，对华出口青龙虾达8.4亿美元，同比增长131%。凭借这一成绩，越南在中国市场已超越美国和加拿大等“巨人”，位居首位。此前，加拿大同类产品被中国加征最高25%的关税，为越南产品提供了有利空间。尽管自今年3月起加拿大龙虾将恢复零关税，但越南虾仍拥有可观发展空间。

越南水产加工与出口协会（VASEP）分析指出，2025年中国虾类进口市场规模接近100万吨、价值约50亿美元。其中，龙虾成为市场“领跑”产品；活虾、鲜虾和冷冻虾进口量翻倍增长，占总进口额65%以上。与此同时，黑虎虾在高端餐饮及优质消费领域继续保持明显优势。这些细分领域正是越南在供应能力及地理运输条件方面的强项。

VASEP认为，中国虾类进口将继续保持较大规模，但增长模式将由“量”转向“质”。进口数量未必大幅提升，但产品价值和标准将持续提高。具备质量保障、溯源体系和深加工能力的企业将更具竞争力。

美国是越南第二大虾类出口市场。近期，美国对越南虾的反倾销税终裁税率大幅下调至4.58%，远低于此前公布的35.29%。

金瓯省一位水产企业负责人表示，在越南对美虾出口稳步增长的背景下，此次终裁结果意义重大。2025年，美国进口商曾阶段性放缓采购，以削减库存并调整采购策略，应对政策与关税风险。如今保证金税率降至4.28%，显著低于此前水平，意味着进口成本降低，将增强越南虾在美国市场的竞争力。

VASEP指出，保证金下调有利于越南企业开展项目型及季节性合同谈判，并有助于保持对美稳定供货能力，尤其是满足注重交货稳定性和合规标准的客户需求。同时，协会也在研究根据美国法律采取适当法律行动，与企业及进口商合作，证明越南出口虾并不存在倾销行为，维护企业、养殖户及整个供应链的合法权益。

荷兰饲料生产企业 De Heus 亚洲及越南区总经理 Johan van den Ban 表示，通过技术转移、专业培训及农场现场支持，公司协助养殖户将先进技术应用于生产实践，优化成本、提高成活率与产量，从而提升收入水平。特别是与越南大型虾企的战略合作，正面向对质量与溯源要求严格的出口市场。

他强调，越南虾产业完全有潜力成为全球领先的虾类供应国，关键在于构建可持续、透明且具有国际竞争力的农业价值链。

去年年底，国内原料虾供应有限，而用于加工虾干以满足国内市场的需求激增，推动原料虾价格上涨5%—10%（约每公斤上涨1万至1.5万越盾），一度导致出口量下降。但也因此，部分传统客户库存耗尽，新订单需求回升，同时吸引了新的采购商。业内普遍预计，今年虾类出口将实现良好增长。

——陈英科，金瓯省英科( Anh Khoa) 有限公司总经理（完）