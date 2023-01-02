越南薄辽省旅游景点在新年假期期间吸引众多游客

薄辽省著名旅游景点治安秩序工作得到保障；职能部门和地方有关部门已安排民兵和地方警察到景区执勤，规范交通，保障旅游景区治安安全，旅游目的地的物品价格也有保障，没有出现欺骗买卖现象。



为了给游客游览创造有利条件，薄辽省刚刚开通了省内第一条电车线路。新开通的电车线路将服务沿线游客，游览薄辽市中心和一些著名的旅游景点，如高文楼音乐家纪念馆、竹林禅院、观音佛台、龙眼园、薄辽省风电场等。



薄辽省将旅游业确定为经济社会发展的五大支柱之一，经济发展的突破口，经济社会发展的推动力。随着2022年的强劲复苏和取得突破成果，薄辽省旅游业越来越稳固发展，使薄辽省正在成为九龙江三角洲地区的旅游中心之一。



2022年薄辽省旅游业保持强劲增长势头。全省接待游客量达近390万人次，旅游营业总收入达3.2万亿越南盾。根据九龙江三角洲旅游业协会的综合数据，目前，薄辽省在接待游客量方面在该地区13个省市中排名第四。



薄辽省力争到2025年，接待游客量超过700万人次，旅游营业总收入超过10万亿越南盾，为全省GDP贡献率为7-9%，同时为3万名劳动者创造就业机会。（完）