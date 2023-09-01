越南蔬果主要出口市场增长良好

据越南农业与农村发展部的统计，2023年前7月，全国蔬果出口额达32.3亿美元，较2022年同期增长68.1% ，中国、韩国和日本等主要出口市场增长良好。

据越南工贸部进出口局最新报告显示，今年前7月，越南最大蔬果出口市场是中国，出口额达20亿美元，较2022年同期增长128.5%。

对中国市场蔬果出口的高增长有助于促进2023年蔬果行业实现可观增长，因为对该市场的出口额占蔬果出口总额的64.7%。

其次是美国市场，出口额达1.405亿美元，较2022年同期下降11.2%；对韩国出口额达1.251亿美元，同比增长13%；对日本出口额达1.056亿美元，同比增长5.5%等。

美国、韩国、日本等市场蔬果进口需求量很大，但越南出口量仅占总需求量的一小部分，仍有很大的潜力有待挖掘。

对于芒果，目前美国市场的余地非常大。美国农业部的数据显示，2023年前5个月美国芒果及芒果制品进口量达34.14万吨，同比增长2.6%，价值为4.923亿美元，同比增长3.4%。美国的芒果及芒果制品平均进口价格达1442.1美元/吨，比2022年上涨0.7%。

美国的主要芒果供应市场是墨西哥、秘鲁等。2023年前5个月，越南是美国第12大芒果和芒果制品供应国，出口量和出口额均有所增加。从越南进口的芒果价格达3017美元/吨，较2022年同期上涨32.9%。

然而，从越南进口的比例仍然很低，仅占2023年前5个月美国芒果进口总量的0.2%。

对于椰子，8月初，美国农业部动植物卫生检验局（APHIS）致函越南农业与农村部植物保护局，通报美国对越南新鲜椰子开放市场的信息。这对椰子种植者来说是一个提高产品质量和价值的绝佳机会，有助于促进这种水果出口额快速增长。（完）