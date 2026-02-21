越南蓝盔：以专业与奉献浇筑和平形象

参与联合国维和行动逾十一载，从饱经战火的国度到和平的守护者，越南人民军官兵以其专业素养和人道主义情怀，在南苏丹、中非共和国、阿卜耶伊等动荡地区，刻下了一个负责任、有担当的国家印记。

在条件艰苦的任务区，越南“蓝盔”部队日夜坚守。其中，越南二级野战医院已成为联合国维和体系中值得信赖的医疗支柱。它不仅为来自各国的维和人员提供坚实医疗保障，更将医疗服务延伸至当地社区，用仁心搭建起一座座友谊的桥梁。

联合国南苏丹特派团司令莫汉·萨布拉马尼亚中将对越南医疗队给予高度评价：“越南二级野战医院展现出高度的责任感和奉献精神，医疗团队专业能力强、医德高尚，其参与为特派团各项任务顺利开展提供了有力保障。”

不仅在医疗领域，在各类社区援助活动中，同样活跃着越南军人的身影，人道关怀通过一项项务实行动得以生动体现。

提乌女子初级中学校长奇温·沃尔·鲁艾说：“学校和社区始终欢迎越南蓝盔官兵的到来，他们友善、热情，当地民众也期待获得更多支持，以推动社区持续发展。值此之际，我要向越南官兵表示感谢。你们也看到了，学生们为获得了你们的支持用品，特别是学习用品而感到十分高兴，我们因此也感到幸福。非常感谢！”

“没有什么比独立和自由更宝贵”——胡志明主席的这一不朽思想，不仅指引越南民族成功争取民族解放的历史进程，也成为当今越南积极履行国际责任的重要思想根基。

尽管11年并非一段漫长岁月，但已足以彰显“胡伯伯的部队”在多国、多文化环境中的担当精神、专业素养与优良品质。

联合国政治和建设和平事务部军官Lonnie L. Fields Jr大校表示，自2014年越南首批维和力量部署至联合国南苏丹特派团以来，越南官兵始终展现出高度的责任意识和专业精神，并秉持一个理念，即只有被共同守护与分享的和平，才是持久的和平。

越南在联合国维和特派团中留下的良好印象，不仅赢得国际社会的广泛认可，还生动体现了党和国家坚持独立自主、和平合作、发展共赢的对外路线。（完）