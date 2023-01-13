越南获评为亚洲最具吸引力美食目的地

亚洲是世界上面积最大的洲，各个地区的多元文化汇聚于此。这片大洲拥有丰富的自然景观、独特的风俗习惯和饮食文化，是充满奇迹的理想旅游目的地。

著名的旅游杂志《Travel+ Leisure》称赞道，“提及让人难以抗拒的美味佳肴，那绝对是越南美食。”



不管来到什么地方，游客们都可尽享本土特色美食。构成越南美食品牌的典型菜品不得不提到越南河粉、面包、卷粉、咖啡等。此外，越南各地的土特产也必定让所有食客心满意足。



为了在探索越南美食进程中能有新奇有趣的体验，《Travel+Leisure》提议游客到访分布在越南这片S 形土地上的绝美境地，如河内市、岘港市和胡志明市等。（完）