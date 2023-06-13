越南莱州至中国云南国际道路客运班线正式通车

13日，越南莱州省交通运输厅同中国云南省交通运输厅联合在越中友谊大桥联合举行越南莱州市（马鹿塘国际口岸）至中国云南金平县（金水河口岸）至国际道路客运班线通车仪式。

该国际道路客运班线由两国两家运输企业运营。越方为银河一人有限公司。该条国际道路客运班线每月30趟，使用29座位客车。莱州至金平县去程每天6时，回程当天15时。金平县去莱州去程每天8时30分钟出发，回程当天14时30分。

这条国际道路客运班线是按照越南与中国两国政府关于实施于2011年10月11日签署得汽车运输协定的议定书实施的。

莱州省交通运输厅副厅长阮文享在通车仪式上发表讲话时强调，这条国际道路客运班线开通将满足双方人民探亲和跨境务工的需求，对推动双方旅游业发展具有重要意义。他同时表示希望在两国交通运输部、莱州省人民委员会和云南省政府的领导下，双方将继续保持和推动交通领域合作，为推动越中友好和全面战略合作伙伴关系可持续发展做出贡献。

在通车仪式结束后，各辆客车正式出发，把第一批旅客运送到中国。获悉，越南莱州省至金平县双边距离仅为90公里（从马鹿塘口岸至莱州市为55公里，从金水河口岸至金平县城为35公里）。（完）