越南荣获2024年亚洲警察跆拳道公开赛团体第一名

12月9日，经过4天的精彩角逐后，2024年亚洲警察跆拳道公开赛圆满结束。越南人民公安体育协会以37枚金牌、36枚银牌、33枚铜牌的成绩赢得2024年亚洲警察跆拳道公开赛第一名。

印尼队以7金6银4铜的成绩获得第二名。柬埔寨队以4金2银1铜的成绩获得第三名。

另外，组委会还向来自韩国的三个跆拳道队颁发民事公开赛项的奖牌。

以口号为“警察之力量!跆拳道警察--全球公民的守护者”的今年亚洲警察跆拳道公开赛传达了警察力量在确保安全和保护和平方面的并肩同行的信息，提高跆拳道警察的团结，从而巩固和提高跆拳道在保护人民的健康、安全和幸福方面起着的作用，弘扬爱国主义和民族精神，巩固警察力量的地位和形象，在越南人民警察中发展高水平体育运动。

2024年亚洲警察跆拳道公开赛是越南公安部首次与世界警察跆拳道联合会联合主办的洲际体育赛事，吸引23个国家和地区报名参赛，包括：孟加拉国、柬埔寨、加拿大、中国、加纳、中国香港、印度、印度尼西亚、伊朗、韩国、马来西亚、蒙古、尼泊尔、阿曼、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、突尼斯、中国台湾、美国、泰国、巴基斯坦和东道主越南。超过2000名参赛者前往广宁省参加比赛。（完）