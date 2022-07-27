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越南荣军烈士日75周年：努力将在老牺牲烈士遗骸归国安葬
第二军区政治局烈士遗骸归集队成员崇阿和上尉表示，第二军区政治局烈士遗骸归集队自1994年底成立以来，一直在老挝北部6省执行任务，对有关越南烈士遗骸的4200条信息进行核实和结论，归集和迁回越南1800具烈士遗骸。仅在2021-2022年旱季期间，该队已搜寻、归集和迁回越南20具烈士遗骸并移交给在越南6个省市的烈士家属。
第二军区副政委、烈士遗骸收迁指导委员会（简称515号委员会）主任陈玉俊表示，老挝北部各省特别工作委员会已与第二军区515指导委员会就搜寻、归集并将战争时期的越南烈士遗骸迁回国是越南党和国家的一大主张达成了共识，其也是对为民族独立英勇牺牲、履行崇高国际义务的英雄烈士的伟大功劳表达感恩之心。挝北部各省特别工作委员会将继续加大宣传力度，以寻找有关越南烈士的信息。
据奠边省515指导委员会的信息，2013年至2020年期间，该省共接收并对由第二军区政治局烈士遗骸归集队移交的276具烈士遗骸进行追悼、安葬。在2021年至2022年7月期间，全省接收、追悼、安葬烈士遗骸25具。多年来，奠边省一直积极与老挝，尤其是老挝北部6省有关单位保持密切配合，为在老挝北部的越南烈士遗骸归集队创造便利条件。（完）
第二军区副政委、烈士遗骸收迁指导委员会（简称515号委员会）主任陈玉俊表示，老挝北部各省特别工作委员会已与第二军区515指导委员会就搜寻、归集并将战争时期的越南烈士遗骸迁回国是越南党和国家的一大主张达成了共识，其也是对为民族独立英勇牺牲、履行崇高国际义务的英雄烈士的伟大功劳表达感恩之心。挝北部各省特别工作委员会将继续加大宣传力度，以寻找有关越南烈士的信息。
据奠边省515指导委员会的信息，2013年至2020年期间，该省共接收并对由第二军区政治局烈士遗骸归集队移交的276具烈士遗骸进行追悼、安葬。在2021年至2022年7月期间，全省接收、追悼、安葬烈士遗骸25具。多年来，奠边省一直积极与老挝，尤其是老挝北部6省有关单位保持密切配合，为在老挝北部的越南烈士遗骸归集队创造便利条件。（完）