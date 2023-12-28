越南茶岭-中国龙邦国际性口岸正式开通

12月28日，越南高平省人民委员会同中国广西壮族自治区人民政府联合举行越南茶岭-中国龙邦（含越南那弄-中国那西通道）升格为国际性口岸开通仪式。

越南茶岭-中国龙邦国际性口岸正式开通将扩大第三国人员、车辆出入境以及货物进出口的范围，提高通关效率，进一步深化越南与中国之间的友好关系。

高平省人民委员会主席黄春映在开通仪式上发表讲话时强调，越南茶岭-中国龙邦升格为国际性口岸是双方进行规划，吸引对基础设施升级改造的投资打下重要基础；研究适合政策机制，为进出口活动、促进合作和全面发展创造便利条件。从而推进民间交流活动，满足两国人民、企业和投资者的正当需求。这是肯定高平省与广西乃至越中两国合作关系发展的重要里程碑，为把越中陆地边界线建设成为和平、稳定和友好的边界线做出切实贡献。

中国广西壮族自治区人大常委会副主任杨静华表示希望双方将充分利用口岸和通道的资源，提高投资和贸易合作水平，促进经济、农业、文化和旅游等领域的合作交流，助推越中两国关系迈上新台阶。

在开通仪式后，双方代表出席了越南茶岭-中国龙邦国际口岸旅客团首发仪式和越南那弄-中国那西通道通车仪式；参加双方居民交流活动。（完）