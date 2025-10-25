越南茶叶成为2025年秋季博览会的亮点之一

越南茶业正踏上新的征程——创新、本色与融入的征程。从江溪、西昆岭的古茶树到太原大慈的现代茶园，越南茶叶正以全新的面貌、清晰的品牌故事和国际化的市场战略重新定位其位置。



在2025年首届秋季博览会的“越南秋色——水韵秋香”展区中，由工贸部与全国34个省市联合打造的空间里，越南茶产业成为亮点之一，展现出农产品贸易推广的新思路。



以往，越南茶多以原料形式出口，附加值较低。而今，各地企业注重展台设计与品牌故事的塑造，重视消费者体验，使“茶空间”成为越南茶文化的生动舞台。在这里，传统遗产与现代商业相融，为越南茶走向全球出口版图打开新机遇。



在老街省展区，企业与游客被栩栩如生的茶文化空间所吸引，古茶树与当地文化生活交相辉映。Qfarm旅游股份公司江溪分公司商务总监邓太山表示，企业为今年博览会精心筹备，带来了包括绿茶、黄茶、红茶、白茶和本地茶叶在内的五大主打产品，并推出符合各市场需求的高端个性化礼盒。

此前，在“独立、自由与幸福80年征程” 国家成就展中，江溪展区吸引了逾百万参观者。Qfarm期望此次秋季博览会的客流量能与之持平或更高，以实现“让遗产成为资产”的目标，巩固越南茶品牌在未来十年的国际地位。



首届秋季博览会不仅是商贸平台，更是越南茶讲述新故事——一个关于文化、创新与融合故事的地方。从传统农产品到文化与经济兼备的商品，越南茶正完成转型，成为承载精神与商业价值的双重象征。



此次活动汇聚全国各地数百家企业、合作社与茶品牌，不仅有助于推广越南农产品形象，更为越南茶在全球市场树立更稳固的地位铺平道路，使其成为可持续发展时代中的“绿色遗产”象征。（完）