越南芒街国际口岸恢复到疫情前全面开放

2月21日上午，芒街口岸（越南广宁省）-东兴（中国）口岸出入境活动全面恢复。开放时间为北京时间每天上午8时至晚上9时，越南时间上午7时至晚上8时。

此前，自2023年1月8日起，芒街口岸-东兴口岸已正式开放，但出入境对象仅限于因疫情滞留越南和中国的两国公民。

在维持北仑一号桥口岸和海安（Km3 4）浮桥货运通关的同时，截至目前，芒街口岸-东兴口岸货运和客运通关已恢复至疫情前全面开放。

芒街国际口岸管理委员会主任陈碧玉表示，从2月21日上午7时至下午3时30分钟，从越南入境中国的有91人次，从中国入境越南的有近147人次。累计2023年，芒街国际口岸出入境人员为6670人次，其中出境人员4949人次，入境人员为1701人次。

芒街国际口岸边防屯屯长阮曰山中校表示，该单位制定确保边境口岸安全畅通的方案；同时，与海关、检疫等有关部门密切配合，营造畅通便捷环境，为出入境人员和企业货物进出口活动创造便利条件。

芒街市人民委员会常务副主席杜文俊建议，有意入境中国的越南工人需要主动进行新冠肺炎核酸检测，以方便办理出境手续。

据芒街国际口岸管理委员会的报告，从1月1日至2月20日，芒街国际口岸进出口货运量达160064吨，同比增长60.6%。

具体的是，北仑二号桥口岸出入境车辆3508辆次；货物出口量为56753吨。

海安（Km3 4）临塔浮桥通道出入境车辆6390辆次，同比增长173%；货物出口量为94254吨(农产品1835吨、水产品1474吨)。

出口商品主要有水果、木薯粉、冷冻水产品、鲜活水产品等。（完）