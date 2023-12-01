越南芒街—中国东兴口岸北仑河二桥客运功能启用

二桥客运功能的启用，将进一步拓展北仑河二桥口岸功能作用，为越中两国旅客打造便捷良好的出入境环境，为推动两国两市交往合作和商贸发展作出重要的贡献。



广宁省芒街市人民委员会常务副主席杜文俊说：“越南芒街—中国东兴口岸北仑河二桥的客运功能正式启用，有助于具体化广宁省与广西以及芒街与东兴两市合作关系的内涵，同时增进两个地方人民之间的友谊”。



今年1—10月，芒街-东兴国际口岸出入境旅客350万人次。越南芒街——中国东兴口岸北仑河二桥的客运功能启用后将为旅客和两国人民创造更为便利的条件，同时将有效地减轻一桥的客运通关压力，对越南芒街和中国东兴两地经贸往来以及交流合作具有重大的意义。（完）