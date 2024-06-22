越南节庆旅游蓬勃发展

越南全国各地以最有条理的方式广泛地举办文化周、文化月和节庆活动，吸引了众多国内外游客参与。旅游业正逐步打造丰富多彩的越南形象，四个节庆季节都充满活力。

6月9日晚，1100架无人机在胡志明市天空中勾勒出色彩缤纷、富有意义的多幅画面，标志着第二届胡志明市河流节圆满结束。为期10天的第二届胡志明市河流节包括近20场活动，给游客留下深刻印象和有趣的体验。

在胡志明市河流节前，胡志明市奥黛节、胡志明市旅游节、胡志明市国际电影节、越南面包节和即将举行的 Hozo 国际音乐节也让胡志明市各条街道变得热闹起来。

胡志明市人民委员会主席潘文买透露，胡志明市每月都会举办一系列持续1-2周的活动，使胡志明市成为一个节庆活动之城。继胡志明市超级雄伟河流节之后，国内外游客纷纷涌入岘港市，欣赏6月8日晚开幕的国际烟花节的精彩表演。在韩江河畔，为期五周的壮观烟火表演围绕“团结制造-全球互动-辐射五大洲”的主题设计，旨在向社会传达和平、友谊和人文的信息。

岘港国际烟花节每年6月至7月举行，其不仅使岘港成为国内夏季旅游旺季“最热门”的目的地之一，还吸引了大量的国际游客前来参观。除了岘港国际烟花节外，岘港市每年还举办20至30场节庆活动，营造出欢乐和热闹的氛围。

凭借丰富的文化和历史优势，承天顺化省在实施“四季-四个文化节”项目的同时，也在全力发展成为节庆城市，全年举办一系列节庆活动，包括宫廷、民间、宗教、当代艺术或体育等传统节庆活动。

从1月到12月，在全国各地，游客可以通过从南到北的节庆活动容易地探索越南许多传统文化特色。

胡志明市旅游局的最新报告显示，从今年初至今举行各场节庆活动吸引了国内外游客的关注，同时有利于刺激国内旅游需求，推动胡志明市旅游业发展。

具体是，今年上半年，胡志明市接待国际游客近270万人次，较2023年同期增长38%；国内游客超过1710万人次，同比增长4.4% ；旅游业总收入超92.6万亿越南盾（折合人民币265亿元），同比增长14.6%。

对于岘港市而言，举办了11届的国际烟花节不仅促使接待游客量猛增，旅游业喜获丰收，而清晰地描绘出一个达到区域水平的“烟花之城”。 2008年，在第一届国际烟花节期间，岘港迎来游客超过120万人次，收入超8100亿越南盾（折合人民币2.3亿元）。 2019年，岘港接待游客860万人次，收入近31万亿越南盾（折合人民币80亿元），时隔10余年增加37倍。去年，岘港市国际烟花节决赛晚接待游客人数超6.3万人次，其中国际游客1.9万人次。（完）