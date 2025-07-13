越南艺术家应用人工智能为图像产业开辟新路径

尽管“图像产业”在越南仍属新概念，但打造一个结合人工智能的创意生态系统，正被寄予厚望，将有助于推动国家文化产业的发展。

人工智能——艺术家的得力助手

5月底，作家黎文操的漫画《蟋蟀骑士》成为越南首部完全由人工智能绘制插图的作品。全书200多幅插图由5套人工智能系统协作完成，包括人物建模、场景布置、光影处理到后期制作。

黎文操表示，他早在20年前就完成了手稿，但直到人工智能出现，才有机会全面实现插图创作并推向读者。他分享道：“人工智能并不取代人类，而是为创意开启新大门”。

另一引人注目的项目是由年轻导演范永姜创作的科幻电影《月光下的诅咒》（Shadow of the Wolf），于6月中旬发布。影片长达3小时，完全使用人工智能制作，无需摄影棚和庞大团队，仅凭一部智能手机和导演自主研发的人工智能系统即可完成。

在动画领域，阿尔法动画工作室（Alpha Animation Studio）利用人工智能进行内容创作，如动画系列《顽皮小状琼》和6月上映的3D电影《顽皮状琼：金牛传说》。人工智能不仅协助收集创意数据，还参与构思剧情和设计富有艺术性的画面。

为图像产业创造新突破

人工智能在图像产业中的应用带来显著优势，如缩短制作周期、降低成本、拓展创意边界，尤其让小型团队也能创作出高质量作品。导演范永姜表示，人工智能还能辅助编写剧本、分析大量数据以构建故事结构，为独立创作项目提供更多自主性与创新空间。

越南电影协会主席杜令雄秀认为，艺术的关键在于唤起观众情感，而这是人工智能无法替代的。因此，除了结合人工智能技术取得新成果外，还需重视在创作、传播、发行、存档、培训及艺术作品进出口等方面的政策投资与支持，推动图像产业实现飞跃发展。

黎文操认为，人工智能正改变艺术创作的思维方式。例如在美术领域，艺术家不再只是“手绘者”，而是创意的“指挥者”，负责构思并把控最终产品。他表示：“我们不是失去了位置，而是‘升职’成了创意总监”。

当艺术家掌握技术、政策与配套基础设施，越南将有能力创作出既具本土特色、又紧跟全球潮流的作品，为越南图像产业在数字时代开辟可持续发展的新路径。（完）