越南航空首条雅加达至河内直达航线正式开通

首趟从雅加达起飞的航班编号为VN634，搭载131名乘客，于当地时间23日1时30分起飞，并在当日5时50分降落河内，飞行时间为4小时20分钟。此前，从河内飞往雅加达的VN635号航班已于11月22日20时15分起飞，并于23日0时40分抵达雅加达。



该航线由空客A321机型执飞，可搭载185名乘客。雅加达至河内直达航线的开通有望促进两国经贸和旅游合作，同时助力越航扩大其在东盟地区的航线网络，提升竞争力，并支持航空与国家外交对接战略。



越航驻印尼首席代表陈俊义表示，自宣布开通直航以来，越航已集中全力确保河内至雅加达航班为旅客提供最佳服务。首航双向均搭载超过130名乘客，显示两国，特别是雅加达与河内之间的出行需求非常大。预计自明年4月起，航班频次将由每周5班提升至7班，以更好满足两国旅客的出行需求。



印尼最大地面服务提供商——Gapura Angkasa公司人力资源总监Made Hardika表示，近年来，该公司与越航在苏加诺-哈达机场及登巴萨（巴厘岛）机场保持高效合作。他认为，越航在印尼不断扩大其航线网路令人印象深刻、富有成效，并相信越航将继续发展，为促进印尼与越南之间的旅游、经济及互联互通作出积极贡献。



据越航的消息，目前该公司正在每日运营胡志明市至雅加达和巴厘岛的往返航班，而雅加达至河内航线则以每周5班的频率运行。（完）

越通社