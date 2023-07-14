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越南航空局就航空公司在海外申请机场起降时刻困难作出回应
按照协议，各方不限制目的地，并允许双方指定的航空公司以每周运营单程航班14个班次。
在此基础上，越航自2011年年底开始运营了河内和胡志明市至伦敦的两条航线。按照2019年夏季航班时刻表，越南航空每周运营两国之间航线的7个航班。而英国航空公司不运营两国之间的航线。
受新冠肺炎疫情的影响，越航不得不暂停运营两国间的定期航班，并仅从2022年夏季开始恢复河内-伦敦希思罗航线每周1~2个航班的运营。
从2022年夏季航班时刻表开始，英国交通部要求各家航空公司确保70%的利用率，才能保留原有的起降时刻。
但由于受疫情影响，越航难以维持这一利用率，并已要求越南航空局向英国航空当局发函，寻求保持其在伦敦希思罗机场的原有起降时刻的支持。
2022年，越南航空局已两次致函，并与英国航空当局进行沟通，建议其支持越南航空在伦敦希思罗机场保留原有起降时刻。
然而，这一要求并未得到接受，因为英国协调组织是一个独立机构，英国交通部无法干预其运作。
因越南航空无法维持上述利用率，因此无法保留伦敦希思罗机场2023年夏季航班时刻表的原始起降时刻（每周7个航班）。目前，越南航空每周运行河内-伦敦希思罗航线3个航班，每周运营胡志明市-伦敦希思罗航线2个航班。(新申请的航班起降时刻)
对于中国航线，越南航空公司正在使用原有的起降时刻，暂未遇到任何困难。
越南航空公司面临的问题是无法维持2023年夏季在中国机场的航班起降时刻利用率，而这是保留2024年夏季航班起降时刻的前提。
目前，中国7家航空公司正在运营从中国9个城市飞往河内、胡志明市的10条航线，每周 93 趟往返航班。
然而，与2019年之前相比，越南航空公司的起降时刻利用率仅为25%，中方的利用率达约38%。
越南航空局积极主动地与各国，特别是中国和印度的航空当局进行讨论，以支持和消除航空公司运营的困难。
越南航空局还利用国际论坛与伙伴国有关当局和机构会面，交换信息，提出恢复和促进往返越南航班运营的解决方案。此外，该部门还与越南航空公司联合举行各场会议，为越南航空公司解决困难。（完）