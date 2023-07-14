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越南航空局就航空公司在海外申请机场起降时刻困难作出回应

7月13日下午，越南航空局就越南各家航空公司反映的在国外机场申请航班起降时刻困难，在印度4个大型机场仅获得了28班航班的起降时刻，甚至失去了英国伦敦的航班起降时刻等作出回应。 对于在英国伦敦被取消航班起降时刻问题，越南航空局解释道，根据越南与英国航空协定乃至与各国间协议的规定，双方可指定多家航空公司共同运营。

按照协议，各方不限制目的地，并允许双方指定的航空公司以每周运营单程航班14个班次。

在此基础上，越航自2011年年底开始运营了河内和胡志明市至伦敦的两条航线。按照2019年夏季航班时刻表，越南航空每周运营两国之间航线的7个航班。而英国航空公司不运营两国之间的航线。

受新冠肺炎疫情的影响，越航不得不暂停运营两国间的定期航班，并仅从2022年夏季开始恢复河内-伦敦希思罗航线每周1~2个航班的运营。

从2022年夏季航班时刻表开始，英国交通部要求各家航空公司确保70%的利用率，才能保留原有的起降时刻。

但由于受疫情影响，越航难以维持这一利用率，并已要求越南航空局向英国航空当局发函，寻求保持其在伦敦希思罗机场的原有起降时刻的支持。

 2022年，越南航空局已两次致函，并与英国航空当局进行沟通，建议其支持越南航空在伦敦希思罗机场保留原有起降时刻。

然而，这一要求并未得到接受，因为英国协调组织是一个独立机构，英国交通部无法干预其运作。

因越南航空无法维持上述利用率，因此无法保留伦敦希思罗机场2023年夏季航班时刻表的原始起降时刻（每周7个航班）。目前，越南航空每周运行河内-伦敦希思罗航线3个航班，每周运营胡志明市-伦敦希思罗航线2个航班。(新申请的航班起降时刻)

对于中国航线，越南航空公司正在使用原有的起降时刻，暂未遇到任何困难。

越南航空公司面临的问题是无法维持2023年夏季在中国机场的航班起降时刻利用率，而这是保留2024年夏季航班起降时刻的前提。

目前，中国7家航空公司正在运营从中国9个城市飞往河内、胡志明市的10条航线，每周 93 趟往返航班。

然而，与2019年之前相比，越南航空公司的起降时刻利用率仅为25%，中方的利用率达约38%。

越南航空局积极主动地与各国，特别是中国和印度的航空当局进行讨论，以支持和消除航空公司运营的困难。

越南航空局还利用国际论坛与伙伴国有关当局和机构会面，交换信息，提出恢复和促进往返越南航班运营的解决方案。此外，该部门还与越南航空公司联合举行各场会议，为越南航空公司解决困难。（完）

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