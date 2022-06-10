越南航空和旅游业迎来疫情后的发展机遇

为期三天的亚太地区航线发展论坛在越南岘港市举行。 来自全球 42 个国家和地区的 200 多家

航空

公司、机场、航空服务供应商的 500 名代表参加活动。该活动被视为岘港市乃至越南航空和

旅游业

在疫情之后强劲复苏的绝佳机会。

2022年亚洲航线发展论坛是首次在越南岘港市举行的亚洲航空领域唯一国际投资促进活动。其汇聚了来自世界领先航空公司、机场、目的地和航空业供应商的众多决策者，旨在现实化行动计划，加速亚洲乃至整个亚太地区航空和航空服务业的复苏。

印度航空部联合秘书乌莎·帕迪说：“我们已参与各机场和航空公司之间的会晤，我们认为印度和越南的关系非常好，将通过航空连接继续得以巩固。论坛上，两国各家航空公司已探讨开通两国直达航线的可能性。”

在东北亚和欧洲等一些传统市场仍然维持出行限制的背景下，印度、澳大利亚和东南亚国家被确定为越南旅游的潜在市场。许多国际航空公司都计划恢复和扩大飞往越南的航线。

亚航集团航线网络规划部负责人 Ignacio Bosch Nacenta说：“因疫情而只能进行线上对话与合作2年后，这是地区航空公司和机场代表直接见面和沟通，寻找促进航空和旅游业快速复苏的重要契机。我们对开通飞往越南胡志明市、河内和岘港市给予极大关注。”

国际航空运输协会预测，今年通过越南各家航空港入境越南的国际游客量约达1000万人次，预计到2024年旅客人数将恢复到疫情前的水平。

越南

航空港总公司副总经理阮国方说：“我们期待从第三季度开始，国际航线的运营将建有起色。最近，从韩国飞往岘港的航班也开始恢复，欧洲国家也在计划回复飞往岘港的航线。”

随着恢复国内和国际航线的航班，越南航空和旅游业正在复苏。2022年亚洲航线发展论坛将成为岘港市乃至越南实现恢复国际航线各航班目标的催化剂与动力，为游客、企业家和投资商重返岘港市创造便利条件。（完）