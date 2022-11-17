越南航空公司跻身2022年越南十大最佳品牌

Yougov 是一家专门提供衡量公众对各个领域数千个品牌认知的调查结果的组织。这是越南航空公司连续第四跻身这一权威榜单，并且是上榜的唯一一家航空公司。



Yougov通过从2021年9月至2022年9月对越南消费者的调查，根据消费者对越南400多个品牌的整体印象、产品和服务质量、性价比、满意度、净推荐度以及企业信誉等六项指标进行排名。



上述400多个品牌涵盖电子商务、旅游、金融服务、快餐店、商品零售、时尚零售、家用电器、个人护理和包装产品等9个领域。



2022 年，越南航空公司在国内外连续获得多项奖项，彰显了该航空公司的不懈努力，如“文化认同方面的世界领先航空公司”、“经济舱方面的亚洲领先航空公司”、“亚洲领先航空公司品牌”、“2022年度国家品牌”等。（完）