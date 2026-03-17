越南航空与太平洋航空成为2026年顺化节"官方承运商"

3月17日下午，顺化市顺化节组委会与越南航空总公司（Vietnam Airlines）及太平洋航空股份公司（Pacific Airlines）举行了赞助协议签约仪式。



据此，越南航空和太平洋航空成为2026年顺化节的"官方承运商"，为该活动提供超过11亿越盾（约合人民币28.9万元）的赞助，为加强对接并向国内外游客推广古都顺化形象做出贡献。



具体是，越南航空和太平洋航空将为各国际艺术团、嘉宾等代表提供运输服务。这两家航空公司还将与组委会配合开展推广活动，向广大国内外公众传播2026年顺化节的形象。



作为国家航空公司，越南航空始终陪伴越南各大文旅活动，旨在向世界推广越南形象。参加2026年顺化节继续体现了越南航空在为保护和弘扬民族文化遗产价值方面所肩负的责任，同时，通过其广泛的航线网络，促进旅游对接、扩大文化交流并向国际友人推广越南国家形象。



顺化市人民委员会副主席陈友垂江在签约仪式上发表讲话时，对两家航空公司多年来与历届顺化节同行，为推广古都特色文化遗产和促进地方旅游发展所做出的贡献与陪伴予以认可。参加2026年顺化节继续肯定了航空业在目的地对接、传播越南文化价值以及提升越南旅游在世界版图上的地位的作用。



以“文化遗产与融合发展”为主题的2026年顺化节系列活动将在2026年全年举行，以2026年1月1日举行的2026年顺化节公布仪式和"颁朔礼"再现活动拉开序幕，并于2026年12月31日举行的"喜迎2027新年倒计时"活动落下帷幕。于2026年4月25日至28日举行的"皇宫幻夜"活动和于2026年6月13日至18日举行的2026年顺化国际艺术节周将成为2026年顺化节的亮点。（完）