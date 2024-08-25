越南至2030年半导体产业人力资源开发方案

为完成“至2030年半导体产业人力资源开发提案及2050年方向”（以下简称提案），越南计划与投资部正在征求有关各部委和机构的建议和意见。

根据提案，到2050年，越南将成为全球半导体产业价值链的重要一环，拥有一支能够在质量和数量上满足越南半导体产业发展要求的工程师和专家队伍。

为进一步完善该提案，越南计划与投资部副部长阮氏碧玉要求各部委、地方、机构、院校和专家直接就提案提出具体意见。计划与投资部将继续研究并听取意见，以确保该提案的可行性和有效性。

岘港市人民委员会副主席胡奇明表示，将预算总额的预计纳入批准该提案的决定是必要的，也是落实满足该产业的迫切需求的相关任务和目标的依据；同时，明确标准实验室的数量旨在为制定投资政策建议奠定基础。

胡奇明指出，鼓励私营部门参与其中有助于增加提案制定和实施的资源。

河内国家大学、胡志明市国家大学、河内理工大学、交通大学、大南大学、FPT大学等锅里和私立大学也对提案内容表示高度赞同，并认为，为抓住当前机遇，制定该提案是十分必要的。

发展半导体产业是客观要求，是优先的战略选择。其中，高新技术的发展将促进国家的发展。半导体产业人力资源培训是高素质人力资源培养的“突破中之突破”。半导体产业的人力资源开发必须与半导体产业生态系统的发展同步。（完）