越南自7月1日起对53个少数民族地区社会经济发展情况进行调查和收集信息

据越南统计总局的消息，自7月1日，统计总局将同民族委员会配合，对全国53个少数民族地区经济社会发展情况进行调查和收集信息。调查结果是制定2026~2030年少数民族地区和山区社会经济发展政策的重要依据。

统计总局副局长阮忠进表示，此次调查将于7月1日至8月15日进行，采用直接收集信息法，收集54个省和中央直辖市的相关信息。

具体的是，调查员将挨家挨户收集有关人口、学问、迁移、婚姻、医疗保险、就业、10~49岁女性的生育史和避孕方式、住房和生活条件、住宅和生产用地、主要牲畜种类、使用公共服务等的信息。



对乡级人民委员会的调查内容有：乡村特点；电力、道路和交通；学校和教师；文化室；医疗卫生和环境；传统集市和产业集群、工业区；乡级公务员；宗教信仰；电话和互联网覆盖等。

为调查活动顺利进行，统计总局迅速安排部署工作，加大信息技术在调查中的应用，加大宣传力度，让少数民族群众了解调查的目的和意义，向调查员提供完整、准确的信息。



这是统计总局与民族委员会第三次进行有关少数民族地区经济社会发展的调查。上次两次调查分别在2015年和2019年进行。（完）