越南自6月1日起转用E10生物汽油 各项筹备工作在抓紧进行

截至目前，各大成品油批发商及国内炼油厂正为自6月1日起在全国范围内销售E10生物汽油开展各项筹备工作。

据越南生物燃料协会消息，目前越南共有6家燃料乙醇生产厂，总设计产能约60万立方米/年。即便按100%产能运行，该产量也仅能满足约40%的E10汽油调配需求，相当于150万立方米的乙醇/年。在全国范围内销售E10生物汽油，将使乙醇需求迅速上升，而乙醇生产原料供应区域仍不稳定。

面对此情况，越南农业与农村发展总会副主席兼秘书长阮智玉表示，当务之急是研发高产、可持续且为种植者带来经济效益的木薯新品种。只有这样，乙醇生产厂才能主动获取国内原料，而不必依赖进口。

此外，乙醇生产企业须与木薯种植户与合作社签订产品包销合同，从而形成可持续的原料供应价值链。

越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）成员平山炼油化工股份公司（BSR）榕桔炼油厂厂长高俊士表示，为满足每月30万立方米的需求，BSR将从国内生物乙醇生产厂采购大量乙醇，若供应不足，将进行进口，确保按照规定为E10RON95生物汽油的调配提供充足的生物乙醇原料。

高俊士还透露，榕桔炼油厂厂长高俊士已主动升级了混合系统，力争自2026年6月1日起能够为市场提供100%的E10汽油。

此外，BSR还积极与各方合作，尽早启动榕桔生物燃料厂，进一步提升原料供应能力。

另一方面，越南国家石油集团（Petrolimex）、越南石油总公司（PVOIL）也在对现有基础设施进行核查，制定相应升级改造方案，确保在全国市场自2026年6月1日起转向E10汽油时，具备充分的调配和供应能力等。（完）