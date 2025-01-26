越南腰果业下决心保持出口纪录

越南腰果协会副主席白庆日表示，非洲国家和科特迪瓦等腰果供应市场出台暂时停止未去壳腰果出口政策，旨在优先本国腰果业。这是越南腰果进口业史无前例。在此情况下越南腰果协会已同越南驻摩洛哥兼驻科特迪瓦大使沟通，建议科特迪瓦棉花、腰果委员会和该国政府出台公开、透明的政策，让越南企业买卖交易不被动。同时，越南腰果加工企业基于该政策均衡和协调贸易活动。截至目前，越南腰果协会已受到信息，科特迪瓦政府将不再采取向2024年一样的保护政策。

非洲和科特迪瓦是越南腰果加工企业主要原料来源地。每年，科特迪瓦向越南提供50万吨未去壳腰果，该国腰果产量为120万吨。越南从非洲其他国家进口180万吨未去壳腰果，服务加工和满足各出口订单。科特迪瓦是各国最大未去壳腰果供应国。因此该国认可政策变更都影响到越南企业的活动。

尽管2024年面临许多困难，但白庆日表示，越南加工腰果出口量仍较大。这证明世界各市场仍信任，保持贸易关系。预期，2025年越南腰果出口额可达40亿多美元以上。

据越南海关总署的统计数据，2024年越南腰果出口量73万吨，出口额43.7亿美元，出口量和出口额分别增长13.3%和20.2%。2024年越南腰果平均出口价格为每吨6003美元，同比增长6.1%。

18年来，越南是世界腰果出口大国，但主要是各家加工工厂进行深加工的腰果仁。白庆日评价，目前越南深加工腰果产品占腰果仁出口总量较小的比重。越南腰果加工企业正需要助力来生产高价值的产品。

除了注重深加工外，越南腰果业正趋于利用国内市场来提升腰果，尤其是深加工腰果产品销售量。国内市场仍是腰果业发展之地。白庆日表示，若想发展国内市场，提升发展机会，腰果业需要地方政府、各组织、单位的同心协力，拉近腰果与国内消费者的距离，向国内消费者提供更多的选择。若能推进国际市场与国内市场相结合，今后隔年越南腰果业将拥有更多发展机会。（完）