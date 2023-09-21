越南胡志明市首次举办国际电影节

2024 年首届胡志明市国际电影节将于 2024 年 4 月 6 日至 13 日举行。届时将举办许多有吸引力且多样化的活动，特别是电影节将设立五项正规奖项类别和许多其他奖项。特别是，HIFF-2024 将设立一个关于胡志明市的单独电影类别奖项。



除了展映参赛电影作品外，HIFF-2024还举办国际电影节的典型活动，包括：电影内容和电影产业展会，介绍电影内容和电影产业经营单位的产品和服务；研讨会、讲习班、短期培训课程等。



此外，2024年首届胡志明市电影节还设有“电影秀”——一系列来自电影的音乐和时装秀，希望能够给观众带来独特的视听体验，以及推崇越南和世界电影作品；介绍胡志明市乃至越南时尚产业的杰出成就。



胡志明市文化与体育厅副厅长阮氏青翠表示，2024年首届胡志明市国际电影节将成为电影人、演员和国内外观众就电影相关知识进行交流、学习和合作的平台。这也将是宣传、推广胡志明市形象、文化和旅游的活动，使胡志明市真正成为具有吸引力的文化和投资目的地。（完）